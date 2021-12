Nadal e 64 jogadores da NBA testam positivo para Covid-19

Na manhã desta segunda-feira, o tenista espanhol Rafael Nadal anunciou que testou positivo para Covid-19. Em suas redes sociais, o esportista afirmou que informou o resultado para todos com que teve contato — Nadal participou de um torneio em Abu Dhabi no final de semana — e que apresenta sintomas. Todos os exames que ele fez no Oriente deram negativo.

Mas o atleta não é o único a testar positivo para a doença. De acordo com a NBA, 64 jogadores de basquete e dois técnicos receberam exames positivados recentemente. Como resultado, a liga profissional optou por adiar mais cinco jogos, somando a outros dois já suspensos.

No time Chicago Bulls, por exemplo, dez jogadores e membros da comissão foram infectados com o vírus, em meio a uma espécie de surto. O Cleveland Cavaliers e os Nets passam por problemas semelhantes.

Para que possa voltar a jogar, um atleta afastado por Covid-19 precisa esperar no mínimo dez dias ou apresentar testes negativados com pelo menos 24 horas de intervalo.

Em resposta ao grande número de acometidos, alguns jogadores da NBA pediram publicamente o adiamento de toda a temporada.