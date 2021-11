Mundo ultrapassa 5 milhões de mortes por Covid-19

Nesta segunda-feira 1, o mundo ultrapassou a marca cinco milhões de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em 2020. Os dados são da universidade americana Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam como o país com maior número de óbitos pela doença, com 745 mil, seguidos pelo Brasil, com 607 mil, e a Índia, com 458 mil.

A primeira morte pelo novo coronavírus foi registrada no dia 9 de janeiro do ano passado, na cidade de Wuhan, na China. Dois meses depois, em 12 de março, o Brasil anunciou seu primeiro óbito pela doença, registrada em São Paulo. Mesmo com esses números alarmantes, especialistas dizem que o número pode ser muito maior devido à subnotificação e falta de eficácia em muitos países na testagem da doença.

Atualmente, os índices de mortalidade vêm diminuindo graças ao avanço da vacinação, mas muitas nações estão enfrentando novas ondas da Covid-19, principalmente pela rápida disseminação da variante delta, bastante contagiosa, pela resistência ainda encontrada entre milhares de indivíduos para tomar a vacina e o total relaxamento de medidas sanitárias de proteção.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o mundo atingiu um milhão de mortos no dia 18 de setembro de 2020, 263 dias após o registro do primeiro óbito na China. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou os menores números de casos e óbitos em outubro de 2021. No mês, foram contabilizadas 11.075 mortes e 383.782 casos da doença. Ao todo, são 607.824 óbitos no país.