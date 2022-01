Mundo tem novo recorde e atinge 3,2 milhões de casos de Covid em 1 dia

O mundo bateu mais um recorde de notificações diárias de Covid-19 e atingiu 3,28 milhões de casos da doença nesta segunda-feira, 10, segundo a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. A alta foi puxada pelos Estados Unidos que, em 24 horas, teve 1,48 milhão de novos registros.

O explosão de casos no cenário global teve início no fim de dezembro, após a circulação da variante de preocupação ômicron, altamente transmissível e que encontrou pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto, algo que facilitou sua rápida disseminação. Embora não esteja associada a casos graves e óbitos, tem sido relacionada ao crescimento de internações e sobrecarga dos hospitais.

De acordo com a plataforma, 59,2% da população mundial recebeu ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19.

No pico de 27 de dezembro, o mundo teve 1,31 milhão de registros da doença em 24 horas e, no dia 30, alcançou quase 2 milhões de casos. Esta marca foi superada no dia 3, com 2,52 milhões de casos. Até a última sexta-feira, 7, a marca acima de 2 milhões de notificações por dia foi mantida.

Depois dos Estados Unidos, o país com mais casos é a Índia (168.063), seguida do Reino Unido (143.867) e da França (93.896).