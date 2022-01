Mundo tem aumento de 55% de casos de Covid-19 em uma semana

Entre 3 e 9 de janeiro, os casos de Covid-19 aumentaram em 55% no mundo, segundo o boletim epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado na noite desta terça-feira, 11. De acordo com o relatório, isso corresponde a mais de 15 milhões de novos casos e mais de 43.000 mortes. Até domingo, 9, foram registrados mais de 304 milhões de novas infecções confirmadas e mais de 5,4 milhões de óbitos desde o início da pandemia, em 2020.

O boletim também mostra um aumento de incidência de casos em todas as regiões do globo, exceto na África, que relatou uma diminuição de 11%. Na semana passada, a região do Sudeste Asiático registrou o maior aumento de novos casos (418%), seguida pelo Pacífico Ocidental (122%), o Mediterrâneo Oriental (86%), as Américas (78%) e Europa (31%).

Ainda conforme o relatório, as mortes na semana aumentaram na região africana em 84% e nas Américas, em 26%. Uma diminuição de óbitos foi observada no Mediterrâneo Oriental (11%), na região europeia (10%) e no Sudeste Asiático (6%).

