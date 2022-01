Mundo supera 21 milhões de casos de Covid-19 em uma semana

O mundo registrou mais de 21 milhões de novos casos de Covid-19 na última semana, de acordo com boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta terça-feira, 25. É a maior quantidade de casos confirmados desde o início da pandemia. Os dados foram contabilizados entre os dias 17 e 23 de janeiro e representam um aumento de 5% em relação à semana anterior. O boletim também aponta que 50 mil pessoas morreram no período.

De acordo com a OMS, os números indicam uma desaceleração do número de casos. Das seis regiões monitoradas pela organização, apenas três delas registraram aumento no número de casos semanais: a zona do Mediterrâneo Oriental (39%), que inclui o Oriente Médio e o norte da África, o Sudeste Asiático (36%) e a Europa (13%).

O número de novas mortes semanais aumentou na região do Sudeste Asiático (44%), na região do Mediterrâneo Oriental (15%) e na região das Américas (7%), enquanto todas as outras regiões indicaram redução.

O relatório desta terça parece reforçar a visão do diretor do escritório europeu da OMS, Hans Kluge, que afirmou no último domingo que a Europa estaria a caminho do fim da pandemia de Covid-19. De acordo com ele, a variante ômicron, que pode contaminar 60% dos europeus até março, pode trazer uma imunidade global. “Seja graças à vacina, seja porque as pessoas estarão imunizadas pelas contaminações, e também devido à uma baixa nas infecções por causa da estação”, completou ele, em referência ao verão europeu.

Desde o início da pandemia, a OMS registrou mais de 346 milhões de casos confirmados e mais de 5,5 milhões de mortes foram reportadas no mundo inteiro.