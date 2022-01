Mundo soma hoje aplicação de dez bilhões de doses de vacina contra a Covid

O mundo atingiu nesta sexta-feira, 28, a marca de 10 bilhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Mais de 60% da população mundial recebeu ao menos uma dose e hoje o ritmo é de aplicação de 25 milhões de doses por dia. Os dados são do Our World Data, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, plataforma que reúne dados a respeito da pandemia. O levantamento confirma a enorme desigualdade na proporção de vacinados entre países ricos e pobres. Apenas 9,8% dos habitantes de nações em desenvolvimento ou pobres foram protegidos com somente uma dose.

Hoje, esta questão é um dos principais obstáculos ao enfrentamento da pandemia. Lugares sem cobertura vacinal adequada são terreno fértil para o surgimento de variantes, a exemplo do que aconteceu na África, com o aparecimento da ômicron.

Além da falta de igualdade na distribuição das vacinas, contribui para o atraso na vacinação a atuação dos grupos anti-vacina, bastante organizados particularmente nos Estados e na Europa. Veja abaixo os números de vacinação no Brasil.

Nesta luta contra o coronavírus, nunca é demais lembrar: as vacinas são seguras, eficientes e responsáveis pela queda no número de mortes causadas pela doença.