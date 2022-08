Mundo registra queda de 16% no número semanal de casos de Covid-19

O número de casos de Covid-19 registrados no mundo tiveram queda de 16% na semana de 22 a 28 de agosto em relação aos índices coletados na semana epidemiológica anterior, de acordo com um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta quarta-feira, 31. No período, foram contabilizados 4,5 milhões de novos casos e 13.541 mortes – que caíram 13% em relação à semana anterior -. O número global de casos desde o início da pandemia é de 598 milhões e 6,4 milhões pessoas morreram.

Os países que mais registraram novos casos semanais foram Japão (1.258.772), Coreia do Sul (743.487), Estados Unidos (576.437), Rússia (288.580) e Alemanha (206.860). Em relação às mortes, lideram Estados Unidos (2.818), Japão (1.990), Brasil (1.039), Itália (647) e Coreia do Sul

(525).

Segundo o balanço, a variante de preocupação ômicron continua dominante no mundo, correspondendo a 99,6% das infecções e a sublinhagem BA.5 é a responsável pela maioria dos casos. No período, a prevalência saltou de 72,4% para 78,2%.

Em discurso, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebrou a queda de óbitos, mas alertou para a chegada do inverno no hemisfério norte, que pode mudar o cenário. “É razoável esperar um aumento nas hospitalizações e mortes nos próximos meses. Subvariantes de ômicron são mais transmissíveis e permanece o risco de variantes ainda mais transmissíveis e mais perigosas”.

Ghebreyesus demonstrou preocupação com a baixa cobertura vacinal entre as populações mais vulneráveis, principalmente nos países de baixa renda. “Mesmo em países de alta renda, 30% dos profissionais de saúde e 20% dos idosos permanecem não vacinados.”

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

