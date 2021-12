Mundo registra mais de 1 milhão de casos de Covid em 1 dia

O número de novos casos de Covid-19 no mundo superou a marca de 1 milhão em apenas um dia nesta segunda-feira, 27, segundo levantamento da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. O registro global (1,45 milhão) é o maior desde o início da pandemia.

Os índices mais próximos de 1 milhão foram alcançados no fim de abril, com pouco mais de 900 mil casos por dia, quando ocorreram picos da doença na Ásia, que registrava cerca de meio milhão de casos diários.

No dia 1º de dezembro, mais de 700 mil casos foram registrados, dos quais quase 430 mil eram da Europa. O continente vinha enfrentando um aumento de infecções desde novembro e o quadro foi agravado com a chegada na nova cepa ômicron, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma variante de preocupação.

Mesmo com a adoção de restrições a voos e medidas mais rígidas para tentar conter o avanço do vírus, os números continuaram crescendo e o índice rapidamente caminhou para próximo do primeiro milhão, um movimento que começou na semana passada. No último dia 20, o número mundial era de 752,3 mil. No dia 22, foram 899,9 mil e, no dia 23, 983,3 mil.

No pico desta segunda-feira, a maior parte dos registros foi contabilizada na Europa (763,8 mil casos) com concentração de infecções principalmente no Reino Unido (318,6 mil casos) e na Espanha (214,6 mil casos). Mas, por país, o ranking de novos registros diários é liderado pelos Estados Unidos, com 512 mil resultados positivos para a doença.