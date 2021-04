Mundo chega a 3 milhões de mortes por Covid-19

Em meio ao aumento no número de mortes no Brasil e na Ásia, o mundo chega neste sábado, 17, a três milhões de mortes pela Covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Foram um milhão de óbitos em apenas 92 dias, mais um triste recorde na pandemia. A marca de dois milhões de mortes foi atingida em 15 de janeiro 2021, 109 dias depois do primeiro milhão de óbitos, registrado em 28 de setembro de 2020, 263 dias após a primeira morte pelo coronavírus, ocorrida em 9 de janeiro de 2020.

Com 368.749 óbitos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 e é responsável por cerca de um quarto das mortes no planeta. O país está atrás apenas dos Estados Unidos, com 566.238. Na sequência, vem México (211.693), Índia (175.649) e Reino Unido (127.472). Itália, Rússia, França, Alemanha e Espanha completam a lista dos dez países com mais mortes pela doença. No total, a Europa é a região mais afetada pela pandemia, com 968 mil casos fatais.

A Ásia, continente mais populoso do mundo, com 59,6% dos habitantes do planeta, tem apenas 15,3% dos óbitos, mas passa por uma aceleração no número de mortes. Os dados de vítimas saltaram de uma média de 900 por dia no começo de março para mais de 2,3 mil.