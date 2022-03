Mulheres passaram a beber mais durante a pandemia da Covid-19

Um levantamento do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Umane, feito a partir de dados da Vigitel, que compõem o sistema de Vigilância de Fatores de Risco de DCNT do Ministério da Saúde, aponta que a obesidade e o consumo de bebida alcoólica aumentaram entre as mulheres durante a pandemia da Covid-19. As informações referem-se à população adulta de todas as capitais brasileiras.

Segundo os dados, o percentual das mulheres adultas com obesidade (IMC maior ou igual a 30) cresceu de 12,2% em 2006 para 22,6% em 2020. Com relação ao consumo de bebidas alcóolicas, os índices também registraram um aumento: em 2009, 8,3% das mulheres consumiram, em uma mesma ocasião, 4 ou mais doses de bebida alcóolica, enquanto em 2020, esse número cresceu para 12,8%.

Um aumento preocupante também é no percentual de mulheres adultas com diabetes, que de 2006 para 2020, saltou de 6,3% para 9,2%; e com hipertensão, de 25,4% para 26,4% no mesmo período.

A boa notícia, porém, ficou pela redução de fumantes entre o público feminino que, em 2006, representava 12,4% e em 2020, caiu para 7,7%, além de 43,93% declarar que realizou alguma atividade física durante a pandemia.