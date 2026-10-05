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Saúde

‘Mudou a forma como estudamos o cérebro’, diz cientista brasileiro sobre trabalho premiado com o Nobel

Pesquisadores laureados em Medicina em 2026 demonstraram como estímulos luminosos podem ativar células do cérebro

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h00 | Atualizado em 6 out 2026, 09h09
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Nobel de Medicina: optogenética leva a condecoração em 2026 (Foto: Nobel Prize/ Wikimedia Commons/Reprodução)
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“Uma pergunta curiosa sobre como uma alga encontra a luz acabou iluminando o funcionamento do nosso próprio cérebro.” É assim que o neurocientista Victor Santos, pesquisador apoiado pelo IDOR Ciência Pioneira, resume a saga da linha de pesquisa contemplada com o Prêmio Nobel de Medicina deste ano.

A láurea, anunciada em Estocolmo nesta manhã, foi concedida a três cientistas – o americano Karl Deisseroth e os alemães Peter Hegemann e Georg Nagel – por suas “descobertas relacionadas a canais iônicos controlados pela luz e à optogenética”. Em outras palavras, o trio ajudou a descortinar, em uma série de experimentos em laboratório, como estímulos luminosos podem ativar ou desativar certas células.

“A optogenética mudou a forma como estudamos o cérebro”, afirma Santos, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Homem de pele clara, cabelo escuro e óculos pretos, sorrindo levemente, vestindo camisa social branca, com fundo verde desfocado de folhagem
O neurocientista Victor Santos (Foto: IDOR/Reprodução)
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“Até o início dos anos 2000, boa parte da neurociência dependia de correlações: víamos uma região se ativar durante um comportamento, mas era difícil provar que ela era a causa. Ao introduzir nos neurônios uma proteína de alga sensível à luz, Hegemann, Nagel e Deisseroth nos deram uma forma de ligar e desligar grupos específicos de células com precisão de milissegundos”, explica.

A técnica foi especialmente importante para investigar o sistema nervoso. “Ela permitiu testar, de forma direta, quais circuitos sustentam uma memória, uma emoção ou um movimento, e transformou hipóteses antigas em experimentos”, afirma Santos.

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O cientista conta que as aplicações mais imediatas dessa metodologia estão realmente na pesquisa. “Graças à optogenética, entendemos melhor os circuitos envolvidos no medo, na ansiedade, no vício, na depressão, no Parkinson e na epilepsia, que é o foco do meu trabalho.”

O professor relata que, em experiências com animais, esse recurso já permitiu interromper crises epilépticas ao silenciar, no lugar e no momento certos, os neurônios que as desencadeiam. “Esse conhecimento orienta o desenvolvimento de novos medicamentos e o aperfeiçoamento de terapias que já existem, como a estimulação cerebral profunda.”

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Mas já existem aplicações práticas da linha de pesquisa desbravada pelos eleitos do comitê do Nobel do Instituto Karolinska? “Na clínica, ainda estamos no começo, e é preciso cautela”, responde Santos.

“Os primeiros estudos buscam restaurar parte da visão em pacientes com doenças degenerativas da retina, e há pesquisas em andamento para implantes auditivos baseados em luz. O desafio é levar o gene e a luz até as células de forma segura, o que exige tempo e muitos testes”, esclarece o neurocientista da UFMG e do IDOR.

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“Mas, independentemente de quando essas terapias chegarem, o legado já é enorme”, diz Santos.

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