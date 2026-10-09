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Saúde

Muay Thai em alta: cinco benefícios da arte marcial para a mente e o corpo

Busca pelo esporte cresceu no país, que vai sediar principal torneio da América Latina

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 15h00
Lutador de Muay Thai com shorts camuflados azuis e luvas brancas aplicando um chute alto na cabeça de seu oponente, que usa luvas vermelhas. Um árbitro observa a luta no ringue, com público ao fundo
Boxe tailandês: praticantes obtêm vantagens para o bem-estar mental e a saúde cardiovascular (Foto: Maximum Boxing/Reprodução)
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Um dos esportes de combate mais procurados no Brasil, o Muay Thai protagoniza, neste 10 de outubro, a sétima edição do Maximum Fight, o principal campeonato da modalidade na América Latina. O torneio, organizado pela marca de equipamentos Maximum Boxing, acontece no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, em São Paulo.

Também conhecido como boxe tailandês, o Muay Thai está em alta entre os brasileiros. Uma procura que vai muito além da competição.

“Ao longo de mais de uma década vivenciando o Muay Thai diariamente no tatame e também nos bastidores, aprendi que a luta vai muito além do aprendizado técnico de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Ela é uma ferramenta completa de transformação”, diz Leandro Longo, CEO da Maximum Boxing.

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“O combate exige presença, inteligência tática e um corpo preparado para responder em frações de segundo. Quando o aluno entende essa dinâmica, o treino passa a transformar o comportamento dele fora da academia.”

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Os benefícios da modalidade

Depois de anos acompanhando a evolução de atletas e praticantes, Longo destaca, a seguir, os cinco principais efeitos do Muay Thai no corpo e na mente de quem se engaja no esporte.

1. Melhora o condicionamento físico e a capacidade de resposta

“O Muay Thai exige bastante do sistema cardiovascular por alternar picos de alta intensidade com momentos de recuperação ativa. A combinação de corridas, corda, sequências no aparador e manoplas trabalha tanto a resistência aeróbica quanto a anaeróbica. Com a prática regular, o aluno nota um ganho rápido de fôlego, maior disposição e um tempo de reação muito mais ágil para o dia a dia.”

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2. Fortalece o corpo de forma integrada e funcional

“Por utilizar punhos, cotovelos, joelhos e canelas, a modalidade ativa praticamente todos os grupos musculares de forma sinérgica. Os chutes e deslocamentos demandam força bruta de pernas e quadril; a aplicação de golpes exige potência do tronco e dos braços; enquanto o core atua continuamente para garantir estabilidade e transferência de energia. O resultado é um corpo forte, resistente e com excelente consciência corporal.”

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3. Auxilia na queima calórica e na recomposição corporal

“Trata-se de uma das atividades físicas com maior gasto energético por aula. O ritmo dinâmico faz com que o metabolismo permaneça acelerado mesmo após o fim do treino. Quando aliado a uma alimentação equilibrada e à frequência constante, o Muay Thai se torna um forte aliado para o controle de peso, perda de gordura e ganho de massa magra de forma motivadora e nada monótona.”

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4. Alivia a tensão e apura o foco mental

“Durante um treino de Muay Thai, a atenção precisa estar 100% ancorada no presente: no tempo do golpe, na esquiva, na postura, na distância e na respiração. Essa exigência de concentração total funciona como uma válvula de escape para o estresse do trabalho e da rotina, reduzindo a ansiedade e treinando a mente para manter a calma e a clareza sob pressão.”

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5. Desenvolve disciplina interna e autoconfiança

“Para mim, este é o maior pilar da modalidade. No Muay Thai não existem atalhos: a evolução exige constância, paciência para corrigir a técnica e respeito ao próprio processo. Vencer os pequenos limites a cada round constrói uma autoconfiança sólida, que transborda para a vida pessoal e profissional. Para quem decide trilhar o alto rendimento, essa mesma disciplina é a base que prepara o atleta para encarar o ritmo de grandes arenas, como o Maximum Fight — evento que promovemos agora e reúne alguns dos maiores nomes da América Latina.”

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