MPRJ, TJRJ e Defensoria Pública pedem reabertura de hospitais de campanha

Após o governo de Wilson Witzel (PSC) determinar nesta sexta, 17, o fechamento dos dois únicos hospitais de campanha que foram abertos, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública encaminharam uma petição à 14ª Vara de Fazenda Pública para intimar o Estado a manter os pacientes no Hospital de Campanha do Maracanã e de São Gonçalo. O pedido foi feito após 34 pacientes serem transferidos sem que fosse considerado o quadro de saúde dos doentes. De acordo com os órgãos, o encerramento das atividades “viola frontalmente decisão da 25ª Vara Cível, que expressamente determinou a ampliação e integral funcionamento dos leitos. As instituições observam que a transferência pode trazer risco grave e irreversível à vida dos pacientes que se encontram ali internados, sobretudo em leitos de terapia intensiva”, afirma o trecho do pronunciamento.

O documento observa ainda que a simples alegação de vencimento do contrato com a organização social apenas comprova a desorganização estatal. “Certamente a transferência açodada dos pacientes importará em inúmeros obstáculos de logísticas, e exigirá, num momento de enorme escassez de recursos, leitos disponíveis, ambulâncias qualificadas e higienizadas para cada uso e equipes médicas para acompanhar cada um dos traslados”, ressalta.

Outro ponto levantado é que a data de término do contrato com a Organização Social Iabas já era conhecida e que, por isso, havia condições técnicas e operacionais que resultasse na manutenção do hospital. A petição reforça que “a preservação da saúde e o restabelecimento dessas pessoas não pode jamais ser comprometido pela falha na gestão pública”. Ainda nesta sexta, 17, o MPRJ, a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal enviaram um ofício ao Secretário Estadual de Saúde, Alex Bousquet, solicitando informações sobre as unidades de saúde.