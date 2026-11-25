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Com mais de 1 500 casos de mpox confirmados no Brasil e concentração em São Paulo, o país reforça a distribuição de vacinas e estratégias de contenção. Conheça os principais sintomas, grupos prioritários para a imunização e as recomendações de saúde para evitar o avanço da zoonose.

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O número de casos de infecções por mpox passou de 1 500 no Brasil, de acordo com o painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, do Ministério da Saúde. Até o momento, foram registrados 1 550 episódios da zoonose viral e 1 484 casos suspeitos. Uma pessoa morreu no Rio de Janeiro.

O boletim mostra que São Paulo concentra a maior parte dos registros, com 563 episódios da doença.

Na semana passada, o estado recebeu 1 000 doses adicionais do Ministério da Saúde e iniciou a distribuição na última segunda-feira, 23.

Diretor da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, José Elisomar Santana explicou que os municípios que receberam as doses já estão aptos para iniciar a vacinação e que equipes com experiência no público-alvo (veja abaixo) estão fazendo a triagem de pessoas a serem imunizadas.

“Essa vacina é diferente das outras. Vai para serviços de referência que atendem pessoas elegíveis, como os centros de referência para HIV e nos CRIEs (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais). A vacina não vai para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).”

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Segundo Santana, o aumento de casos da doença tem relação com a maior movimentação de pessoas em eventos e que isso é esperado nesta época do ano.

“É uma doença que tem mostrado sazonalidade. O importante é que as pessoas se protejam e, se aparecer alguma lesão, principalmente genital, elas devem procurar atendimento médico e não ter contato com outras pessoas para evitar a transmissão.”

Nesta quarta-feira, 25, a capital paulista, que recebeu 600 doses, iniciou a vacinação.

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“Inicialmente, a vacinação contempla pessoas que vivem com HIV ou aids e apresentam comprometimento imunológico grave, com contagem de células CD4 inferior a 100/mm³. O atendimento será feito mediante agendamento prévio pelas equipes dos serviços de saúde”, informou, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

Depois, a vacina será liberada para os seguintes grupos: pessoas que vivem com HIV ou aids com contagem de CD4 inferior a 200/mm³, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e por fim, para todas as pessoas que vivem com HIV ou aids, independentemente da contagem de CD4.

“Contatos próximos, com exposição considerada de médio ou alto risco, poderão ser vacinados após avaliação individualizada pelos serviços”, acrescentou.

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Rio de Janeiro e Ceará

Depois de São Paulo, vem o Rio de Janeiro, que soma 447 casos e registrou uma morte. O Ceará vem em terceiro lugar, com 191 casos, e os demais estados que registram infecções contabilizaram menos de 100 episódios da doença.

O boletim mostra que 97% dos infectados são homens da faixa dos 34 anos e que fazem sexo com outros homens. É importante destacar que a infecção por mpox pode ocorrer não só por contato com a pele, mas pelo uso de objetos pessoais, como toalhas, e utensílios contaminados, caso dos talheres.

Compra de vacinas para mpox

O Ministério da Saúde anunciou que o número de doses da vacina contra mpox adquiridas para conter o crescimento das infecções passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo.

No início do mês, foi firmado um acordo de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.

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No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes pela doença no país. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.

Estratégia de vacinação

Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.

“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.

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Sintomas da mpox

O tempo de incubação do vírus, período desde a infecção até o início dos sintomas, costuma ser de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

O aparecimento de erupções cutâneas ou lesões de pele é o sintoma mais conhecido da doença.

“As lesões podem ser planas ou elevadas, com líquido claro ou amarelado, evoluindo para crostas que secam e caem. Podem surgir no rosto, mãos, pés, boca, genitais, ânus e outras partes do corpo”, explica, em material informativo, o Ministério da Saúde.

Mas há outros sinais de alerta para a doença:

Linfonodos inchados (ínguas)

Febre

Dor de cabeça

Dores no corpo

Calafrios

Fraqueza

O diagnóstico é feito por um teste molecular a partir da análise da secreção das lesões ou das crostas, caso os ferimentos já estejam secos.

Não existe tratamento para a mpox, apenas o manejo do quadro do paciente. Dessa forma, além do alívio dos sintomas, são feitos os cuidados clínicos de suporte e a prevenção de complicações.

Como evitar a mpox

A infecção por mpox ocorre a partir do contato próximo com objetos contaminados – como talheres e toalhas – e com as lesões na pele, não necessariamente por relações sexuais. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda:

Não compartilhar objetos pessoais

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel

Lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente

Limpar e desinfetar superfícies

Cumprir isolamento até o fim do período de transmissão

Quem deve se vacinar

A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:

Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³

Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)

Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox

Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4

*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV