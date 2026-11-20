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A mpox ressurgiu no Brasil no fim de 2023, com surto no Rio de Janeiro e a primeira morte do país. São Paulo lidera os casos. O Ministério da Saúde adquiriu 25 mil doses de vacina, focadas em grupos de risco, seguindo recomendação da OMS. Entenda a situação e as medidas para conter a disseminação.

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Entre os adversários virais, quem também deu as caras na reta final do ano foi a mpox, patógeno que chegou a protagonizar uma emergência sanitária internacional em 2022. Uma escalada de casos se consolidou no Rio de Janeiro a partir de setembro, e o estado contabilizou a primeira morte do país. São Paulo mantinha a posição de primeiro colocado em registros, de acordo com boletim nacional atualizado em 17 de novembro, quando todo o país somava 1 120 casos da doença e investigava 864 casos suspeitos. Para conter a disseminação do vírus, transmitido por contato próximo ou sexual, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 25 000 doses de vacina por meio de uma negociação com o único laboratório fabricante no mundo.

A imunização em massa não é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e as doses serão direcionadas a profissionais de laboratório, pessoas que vivem com HIV e usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP). A cautela é fundamental.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022