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Saúde

Mounjaro ficou mais barato: conheça os combos que reduzem o preço do tratamento e economizam até R$ 2.600

Iniciativa integra programa de suporte ao paciente do fabricante e pode ampliar acesso ao tratamento da obesidade no país

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h01 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h09
mounjaro
Doses de Mounjaro: elas devem ser estabelecidas junto ao médico (Foto: VEJA/VEJA)
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Mounjaro ficou mais barato: conheça os combos que reduzem o preço do tratamento e economizam até R$ 2.600 Priorize VEJA no Google

A farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, acaba de lançar uma nova política de combos que tornam mais barato o tratamento com as canetas de aplicação semanal à base de tirzepatida, aprovadas para controle do peso e do diabetes.

O Mounjaro é o único medicamento no mercado que atua em dois mecanismos hormonais que interferem na saciedade e no equilíbrio glicêmico. Também demonstrou, segundo estudos, os maiores patamares de emagrecimento entre os remédios liberados no país.

Mas tratar a obesidade no Brasil ainda é um privilégio para poucos. Não por falta de vontade ou diagnóstico, mas pelo custo. A nova geração de drogas ainda é inacessível à boa parte da sociedade.

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Isso muda com os programas de suporte e descontos aos pacientes oferecidos pelas farmacêuticas. É o caso dos novos combos do Mounjaro.

O que são os combos e como funcionam

A ideia é simples e inteligente. Três combinações de doses da tirzepatida, cada uma pensada para uma fase diferente do tratamento:

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Combo 1: reúne uma caixa de 2,5 mg e uma caixa de 5 mg por R$ 1.125,00. O preço original das duas caixas separadas chegava a R$ 1.880,56 — uma economia de R$ 1.154,35 para quem está começando o tratamento e ainda não sabe como o corpo vai responder à medicação. A dispensação será única.

Combo 2: cobre as doses intermediárias (7,5 mg e 10 mg), com opções de combinação entre as duas apresentações, por R$ 1.999,00, com economia de até R$ 1.600,00 em relação ao preço cheio pelas duas caixas. O paciente poderá adquirir ao longo dos meses.

Combo 3: atende quem já está nas doses mais altas (12,5 mg e 15 mg) por R$ 2.299,00, com economia de até R$ 2.600,00 pelas duas caixas — a maior redução percentual de todos os combos. Nessa dosagem, o paciente vai poder continuar a adquirir o pacote ao longo dos meses.

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Para acessar os benefícios, o paciente precisa estar cadastrado no programa Lilly Melhor Para Você (LMPV), plataforma na internet da própria fabricante que também oferece materiais educativos, lembretes de aplicação, vídeos explicativos e dicas de adesão ao tratamento. O combo de início está restrito a uma compra única por CPF.

Por que ações assim são importantes

Veja: a tirzepatida não é um medicamento de conveniência estética. É uma molécula com indicações aprovadas pela Anvisa para diabetes tipo 2, obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos acima do peso.

Obesidade não é fraqueza de caráter. É uma doença crônica, multifatorial, com base neurobiológica, hormonal e genética. Tratá-la adequadamente reduz risco cardiovascular, melhora controle glicêmico, alivia articulações, restaura qualidade de sono e, em muitos casos, reverte ou previne diabetes tipo 2.

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Cada mês sem tratamento efetivo é um mês a mais de exposição às consequências silenciosas da doença.

O problema é que tratamento contínuo custa. E quando custa demais, o paciente interrompe. Interrupção gera reganho de peso. Reganho de peso gera piora metabólica. É um ciclo cruel — e evitável.

O acesso, portanto, faz parte do tratamento. Nenhum remédio funciona se o paciente não consegue comprá-lo. Essa frase parece óbvia, mas raramente aparece nos protocolos clínicos. A adesão ao tratamento da obesidade é historicamente baixa — e o custo é um dos principais fatores.

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Quando a indústria cria mecanismos que tornam o acesso mais viável, o médico tem a responsabilidade de informar o paciente sobre sua existência. Não é endosso. É cuidado.

Os combos do Mounjaro não resolvem todas as barreiras de acesso — ainda existe uma distância significativa entre os preços praticados no Brasil e os de países com cobertura pública para medicamentos antiobesidade. Mas representam um passo concreto na direção certa.

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