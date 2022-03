Morte por Covid-19 é 26 vezes maior entre não vacinados em São Paulo

A análise de 7.942 óbitos por Covid-19 registradas nos 645 municípios do estado de São Paulo apontou que a doença mata 26 vezes mais os não vacinados em relação àqueles que tomaram as vacinas disponíveis contra a doença. O estudo, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, foi feito no período de 5 de dezembro de 2021 a 26 de fevereiro deste ano, período de alta circulação da variante de preocupação ômicron.

Os casos verificados foram computados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e foram considerados apenas os que tinham o campo de vacinação preenchido.

De acordo com a secretaria, o número de mortes entre os não vacinados foi de 332 por 100 mil habitantes. Entre os que fizeram o esquema vacinal com duas doses, o indicador foi de 13 por 100 mil habitantes.

“Os dados também apontaram que os óbitos foram 69% maiores em vacinados com apenas uma dose, ou seja, 22 mortes por 100 mil habitantes, se comparado com os que tem esquema vacinal completo com duas doses”, informou a pasta, em nota.

O levantamento considerou a população elegível para a vacinação em no estado, de 43,2 milhões de pessoas. Cerca de 717 mil pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo, que aplicou mais de 100 milhões de doses durante a campanha.

“Os dados mostram o impacto dos índices de vacinação no estado de São Paulo, que hoje tem quase 90% da população elegível vacinada com as duas doses. Mesmo com a circulação de uma variante mais transmissível, que é o caso da ômicron, os números comprovam que São Paulo fez a escolha cerca em apostar na Ciência e na vacinação como as principais medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19”, afirma a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula.