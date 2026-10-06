Morte de pesquisadora abre investigação sobre possível peste pneumônica na Rússia
Caso em instituto especializado mobilizou autoridades sanitárias e levantou suspeitas de peste pneumônica; doença ainda não foi confirmada oficialmente
A morte de uma funcionária de um instituto que pesquisa a peste na região de Irkutsk, na Sibéria, provocou uma investigação sanitária e levantou preocupações sobre um possível caso de peste pneumônica na Rússia.
As informações divulgadas pelas autoridades, porém, são contraditórias. A agência russa Rospotrebnadzor informou que a mulher havia sido diagnosticada com “pneumonia de etiologia desconhecida”. Já uma autoridade da vizinha Buriátia chegou a descrever a morte como possivelmente causada pela peste.
A funcionária trabalhava no Instituto Antipeste de Irkutsk, especializado no estudo e controle da doença e de outros agentes infecciosos. Ela foi internada em um hospital de Shelekhov, cidade próxima a Irkutsk, que posteriormente entrou em quarentena.
Segundo autoridades locais, uma comissão sanitária foi convocada para investigar o caso. O governador da região, Igor Kobzev, afirmou que não foram encontrados nas amostras da paciente microrganismos relacionados às atividades profissionais que ela exercia.
Também não havia, segundo ele, registro de outros funcionários do instituto procurando atendimento médico.
A preocupação aumentou após relatos da imprensa local de que a mulher, apontada por veículos independentes como uma técnica de laboratório de 28 anos, teria contraído peste pneumônica após quebrar um tubo de ensaio contendo a bactéria Yersinia pestis. Essa versão, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades russas.
Também circularam informações sobre dezenas de pessoas que teriam sido colocadas sob observação após contato com a funcionária. A extensão exata dessas medidas não foi esclarecida oficialmente.
A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode assumir as formas bubônica, septicêmica e pneumônica. A última é especialmente grave, afetando os pulmões e podendo ser transmitida entre pessoas por gotículas respiratórias.
Quando identificada rapidamente, porém, pode ser tratada com antibióticos.
Por que o caso preocupa
O episódio chamou a atenção porque ocorreu em um instituto que trabalha justamente com um agente infeccioso perigoso. Especialistas em biossegurança também levantaram questões sobre o histórico soviético de pesquisas envolvendo a peste e armas biológicas.
Não há, entretanto, evidência pública de que a morte esteja relacionada a um programa de armas biológicas. Também não foi comprovado que tenha ocorrido um acidente dentro do laboratório ou que a paciente estivesse infectada por uma cepa modificada da bactéria.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na segunda-feira, 5, que os Estados Unidos estão acompanhando o caso, mas disse não considerar que houvesse motivo para alarme. A confirmação de peste pneumônica ainda depende dos resultados dos exames.