Mortalidade por Covid-19 cai 46% em SP, diz Doria

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 14, que a mortalidade pela Covid-19 caiu 46% no estado entre março e junho. “A proporção dos pacientes que morriam depois de internados era de 35% em março, pico da segunda onda da pandemia. [A proporção] caiu para 19% em junho”, disse o governador João Doria em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Também houve queda de 44% na taxa de internações no período. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs está em 64,95% no estado e 60,18% na grande São Paulo. No pico da pandemia, essa taxa chegou a superar 90%. Em muitos hospitais, havia 100% de ocupação.

Segundo Doria, a melhora nos índices é resultado do avanço da campanha de vacinação. A redução foi mais expressiva em pessoas a partir de 70 anos de idade, na qual a cobertura vacinal supera 95%%. Doria reforçou que mais de 80% dos idosos dessa faixa etária receberam a CoronaVac, vacina produzida e distribuída pelo Instituto Butantan. Atualmente, 62% dos adultos do estado já receberam ao menos uma dose da vacina, de acordo com o governador.

Entrega de novas doses

Na manhã desta quarta, o Instituto Butantan entregou 800.000 doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. Na quinta-feira, 15, serão entregues mais 200.000 unidades, totalizando 1 milhão de vacinas liberadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

” Ao longo de agosto, vamos completar 100 milhões de doses, um mês antes do prazo contratado, que era 30 de setembro, complementando a totalidade do contrato do Butantan com o Ministério da Saúde. Nosso compromisso era concluir a entrega das vacinas contratadas, antecipamos em 30 dias e agora compramos vacinas para complementar o processo vacinal aqui em São Paulo”, disse Doria.

Na madrugada da terça-feira, 13, o instituto recebeu carga recorde de 12.000 litros de matéria-prima, o ingrediente farmacêutico ativo (IFA), para produzir e entregar outras 20 milhões de doses. Uma nova remessa de IFA, com mais 12.000 litros, deve chegar até o final deste mês.