Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Saúde

Morre José Badim, cirurgião plástico pioneiro em reconstruções

Médico de 95 anos mantinha atuação no hospital que fundou no Rio de Janeiro; história foi contada em VEJA no ano passado

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 15h26
José Badim
José Badim (Alessandra Eckstein/Divulgação)
Continua após publicidade
Morre José Badim, cirurgião plástico pioneiro em reconstruções Priorizar nos meus resultados Google

O cirurgião plástico José Badim, pioneiro em procedimentos de reconstrução e tratamentos de queimaduras e tumores, morreu aos 95 anos na noite desta quinta-feira, 10, segundo nota divulgada pela direção do Hospital Badim, localizado no Rio de Janeiro, do qual foi o fundador. O médico teve sua história contada por VEJA no ano passado, quando relatou que permanecia em atividade e em contato com os pacientes aos 94 anos.

Badim estava internado desde 31 de agosto e a causa da morte não foi informda. “Ele faleceu como desejava, sendo cuidado pela equipe de assistência do hospital que fundou há 26 anos”, diz a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, o cirurgião plástico deixa a esposa, três filhos e seis netos.

Siga

‘Pena da morte’

Continua após a publicidade

Em agosto de 2025, VEJA publicou um relato em primeira pessoa de Badim, então com 94 anos. Na ocasião, contou como atuou no primeiro reimplante de mão e de couro cabeludo do país, do atendimento de mais de 50 queimados após a explosão de uma refinaria e operações para reconstrução de partes sensíveis, como laringe e esôfago, além de correção de alterações congênitas em crianças.

“Continuo trabalhando porque estou bem, não tenho tremor e essa ocupação me mantém vivo e consciente, com compromisso e com a cabeça funcionando. O paciente me procura, por que não atender?”, declarou.

Continua após a publicidade

Com uma carreira tão longeva, chegou a fazer cirurgias com o filho, também cirurgião plástico, e até com o neto, que é ortopedista.

“Foi um prazer extraordinário para mim, não tem como definir. Foi uma sensação fabulosa”, descreveu.

Continua após a publicidade

Badim mantinha uma rotina saudável, com exercícios e dieta equilibrada, e não temia o fim da vida: “Eu não pedi para viver tanto. Aconteceu e estou aproveitando porque não tenho medo da morte, tenho pena. Eu tenho pena da morte, porque está tão bom para mim que não quero morrer”.

A diretoria do Hospital Badim informou que o velório será realizado neste sábado, 12, no Cemitério e Crematório São Francisco de Paula – capela A, no Rio de Janeiro, a partir das 8 horas. A cremação está marcada para as 11h30.

Continua após a publicidade

Sindhrio emite nota de pesar

O Sindicato dos Hospitais do Rio de Janeiro (Sindhrio) emitiu uma nota de pesar e disse que Badim “deixa um legado que ultrapassa sua trajetória pessoal na medicina e se estende à história da saúde do Rio de Janeiro”.

E continua: “construiu uma carreira marcada por importantes feitos na cirurgia plástica brasileira. Entre eles, está a realização, em 1968, do primeiro reimplante de mão do país, além de sua atuação pioneira na reconstrução e no tratamento de queimaduras, tumores e deformidades”.

O Sindhrio destacou ainda o fato de ele ter se mantido em atividade por tanto tempo, “demonstrando o compromisso e a paixão que marcaram sua vida profissional”.

Publicidade
TAGS:
cirurgia
Estética
Medicina
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).