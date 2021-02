Morador de São Paulo é infectado por vírus de Manaus sem ter viajado

Um novo caso de Covid-19, registrado no hospital Municipal de Pirituba, zona oeste da cidade de São Paulo, despertou a atenção das autoridades de saúde. O paciente, um morador da capital paulista, foi infectado pela variante do coronavírus que sofreu mutação em Manaus, mesmo sem nunca ter viajado à região norte do país. É um indicativo de que vírus mutante já circula pela cidade e realiza contaminações locais.

O caso foi identificado na última sexta-feira, 12 e não necessitou de internação, já que o paciente apresentou sintomas leves de febre e dor de cabeça. Em boletim o órgão de vigilância sanitária do município, a Covisa, “alerta a população sobre a maior transmissibilidade dessa variante e recomenda a busca imediata do Serviço de Saúde do município de São Paulo em caso de qualquer sintoma da doença”.

Conhecida como P1, essa cepa foi responsável pelo novo surto na capital manauara, que superlotou os hospitais e trouxe o caos para o sistema de saúde no estado.

Desde o final de janeiro, a prefeitura de São Paulo destinou dez leitos, totalmente isolados, no Hospital Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, para tratamento de infectados por essa nova variante. Caso haja necessidade, o espaço será ampliado, garante a Secretaria Municipal de Saúde.