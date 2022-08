Monkeypox: Anvisa dá orientações para centros de reprodução assistida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota técnica nesta segunda-feira, 22, com recomendações para Centros de Reprodução Humana Assistida (CRHA) diante do surto de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. Segundo a agência, pessoas com suspeita de infecção não devem fazer a doação de gametas e embriões até o desaparecimento das lesões e devem respeitar um intervalo de 21 dias desde o último contato com alguém infectado. A mesma regra vale para quem teve contato com casos confirmados, inclusive assintomáticos.

Segundo a Anvisa, as medidas são preventivas, pois os estudos realizados até o momento ainda não confirmaram a transmissão da zoonose viral por meio de células germinativas, embriões, sangue ou tecidos.

“Apesar da informação limitada, existe potencial de que o vírus seja transmissível através de substâncias de origem humana, valendo alerta de precaução neste momento, principalmente, diante do fato que a infecção por vírus do mesmo gênero do monkeypox (gênero orthopoxvirus) está associada a risco aumentado de complicações maternas e perinatais, incluindo morte fetal, parto e aborto espontâneos”, informou, em nota.

A Anvisa diz que a orientação contempla os CRHA para seleção e triagem de doadores de gametas e embriões, nacionais ou estrangeiros, assim como pacientes que vão realizar procedimentos de reprodução assistida.

Em julho, a zoonose viral foi considerada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC, na sigla em inglês) pela Organização Mundial da Saúde e, até o momento, contabiliza 41,5 mil casos no mundo em 96 países. No Brasil, foram confirmados 3.756 casos e uma morte.

Monkeypox

Descoberta em 1958, a monkeypox (varíola dos macacos) recebeu esse nome por ter sido observada pela primeira vez em primatas utilizados em pesquisa. Ela circula principalmente entre roedores, e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles.

Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. Antes do surto, a doença era considerada endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

Análises preliminares sobre os primeiros casos do surto na Europa e na América do Norte demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. No entanto, a OMS já alertou que esta não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contraí-la se tiver contato próximo com alguém infectado.

