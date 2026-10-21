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Saúde

Mona Lisa mastectomizada: uma obra de arte de conscientização sobre o câncer de mama

Imagem estampa um mural do artista aleXsandro Palombo, instalado em frente ao Istituto Nazionale dei Tumori (INT), em Milão

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 08h17 | Atualizado em 21 out 2026, 10h30
Grafite da Mona Lisa com seios nus e cicatrizes de mastectomia, vestindo um manto rosa e preto, em uma parede branca. À direita, uma porta cinza e parte do rosto de uma pessoa com cabelo castanho, de perfil, passando em frente
Mona Lisa com cicatrizes de mastectomia: obra em frente ao Istituto Nazionale dei Tumori (INT), em Milão, em um novo mural de aleXsandro Palombo (Reprodução/Reprodução)
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Mona Lisa mastectomizada: uma obra de arte de conscientização sobre o câncer de mama Priorize VEJA no Google

Uma Mona Lisa sobrevivente do câncer de mama abaixa o vestido e põe à mostra as cicatrizes de uma mastectomia bilateral, intervenção cirúrgica que consiste na remoção total de ambas as mamas.

A imagem estampa um mural do artista aleXsandro Palombo, instalado em frente ao Istituto Nazionale dei Tumori (INT), em Milão, e foi criada para marcar o Dia de Conscientização sobre o Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro. A obra chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que é o tipo de tumor mais incidente em mulheres no mundo.

Fundado em 1928, o instituto é um centro oncológico integral e uma instituição de referência em pesquisa e tratamento do câncer. No mural, Palombo reinterpreta um dos ícones femininos mais reconhecidos da história da arte para dar visibilidade às marcas deixadas pela cirurgia, ainda pouco representadas em espaços públicos.

A mastectomia é um dos procedimentos cirúrgicos utilizados no tratamento do câncer de mama. A escolha entre a retirada parcial ou total da mama depende de fatores como as características do tumor, a extensão da doença e as condições clínicas da paciente.

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Em alguns casos, é possível realizar uma cirurgia conservadora, que remove o tumor e preserva o restante da mama. O tratamento pode incluir ainda radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou terapias-alvo, de acordo com as características da doença e a avaliação médica.

No Brasil, pacientes que passam pela retirada total ou parcial da mama têm direito à cirurgia de reconstrução mamária pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme indicação médica. A legislação brasileira também assegura a reconstrução mamária às mulheres que sofreram mutilação total ou parcial da mama em decorrência do tratamento, contribuindo para a recuperação física e emocional e para a qualidade de vida das pacientes.

Quais são os sinais de alerta do câncer de mama?

A doença é caracterizada por sinais como o aparecimento de nódulos, alterações na pele da mama (como a aparência de “casca de laranja”), e secreções no mamilo.

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De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, embora também possa afetar homens. O órgão estima cerca de 78,6 mil novos casos anuais no país para 2026.

Segundo o Ministério da Saúde, a recomendação atual é que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente:

  • Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos;
  • Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual;
  • Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade;
  • Secreção com sangue de um único mamilo;
  • Mudança no formato do mamilo e retração na pele da mama;
  • Ferida ou irritação na pele do bico do seio que parece uma alergia ou micose, mas que não melhora com pomadas comuns;
  • Homens com mais de 50 anos com caroço que aparece e pode ser sentido em apenas uma das mamas;
  • Presença de ínguas ou caroços na axila; e
  • Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja.
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Como prevenir a doença?

A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino. As taxas de incidência aumentam a partir dos 40 anos, e, no Brasil, a média de idade ao diagnóstico é de 54 anos, segundo o Ministério da Saúde.

A história familiar de câncer de mama também influencia o risco. Ainda conforme a pasta, esse fator aumenta o risco da doença em 5,5% para mulheres com um parente de primeiro grau afetado e em 13,3% para aquelas com dois parentes de primeiro grau diagnosticados com a doença.

As principais estratégias de prevenção incluem praticar exercícios físicos regularmente, manter o peso adequado, evitar o consumo de álcool e fazer exames periódicos de rastreamento.

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A mamografia deve ser realizada periodicamente conforme a recomendação médica (geralmente a partir dos 40 anos ou antes, dependendo do histórico familiar) para identificar lesões em estágio inicial.

Além disso, o acompanhamento médico contínuo com ginecologista é indispensável para avaliar fatores de risco. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso do tratamento e melhorar o prognóstico da doença, que, quando identificada em estágios iniciais, apresenta maiores possibilidades de controle e cura.

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