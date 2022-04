Ministro da Saúde defende uso de CoronaVac só para crianças e adolescentes

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga defende que a CoronaVac, imunizante do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, passe a ser utilizada apenas em crianças e adolescentes a partir do fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), anunciada por ele no último domingo, 17. A medida, que deve ser publicada até o fim desta semana e entrar em vigor após 30 dias, vai afetar insumos com aprovação para uso emergencial, como a vacina do Butantan. Para isso, a pasta solicitou ampliação do prazo em um ano, mas este pedido depende de aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A proposta de limitar o uso deste imunizante para o público infanto-juvenil foi apresentada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 18, quando comentou pontos do encerramento da Espin.

“Esse imunizante usa tecnologia de vírus inativado, foi o primeiro utilizado no país, mas, em mais de um ano, ainda não se conseguiu colecionar evidências científicas suficientes para que tivesse o registro definitivo. Pode ser usado entre 5 e 18 anos.”

Atualmente, a vacina não tem autorização para uso em crianças de 5 anos. A solicitação para inclusão da faixa de 3 a 5 anos está em análise pela Anvisa, que solicitou dados complementares para o Butantan na última quinta-feira, 14. O imunizante recebeu autorização da agência para a vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em janeiro deste ano, mas não pode ser usada em pacientes imunossuprimidos.

Sobre o registro emergencial, o ministro voltou a dizer que a pasta solicitou que a Anvisa liberasse por mais um ano. “Se a Anvisa autorizar, pode ser usada em crianças e adolescentes.” No entanto, a agência se posicionou informando que o pedido precisa passar por análise e aprovação da Diretoria Colegiada. A Anvisa está revisando tanto vacinas quanto imunizantes aprovados de forma emergencial durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19.

No caso da aplicação no público infantil e em jovens, o ministério pode optar por ofertar os imunizantes disponíveis em campanhas como estratégia de saúde pública, desde que respeite a faixa etária autorizada pela Anvisa e prevista na bula das vacinas.

Queiroga afirmou que a CoronaVac não deve ser usada mais no público adulto como esquema inicial, de duas doses, mas pessoas com mais de 18 anos que ainda não tomaram a segunda dose com o imunizante devem completar o esquema vacinal. “É uma minoria de casos, mas, se não completaram o esquema vacinal, podem usar esse imunizante mesmo com o fim da Espin.”

Ele disse que a vacina do Butantan não deve ser usada como dose de reforço, como é feito no estado de São Paulo. “Não há evidências científicas sobre o uso como reforço, nem como primeiro nem como segundo. Os outros imunizantes disponíveis têm o registro definitivo da Anvisa.”