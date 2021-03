Ministério orienta que estados não reservem segunda dose da CoronaVac

Uma nova diretriz do Ministério da Saúde recomenda que secretarias estaduais e municipais usem todas as doses da CoronaVac, alterando a orientação anterior de reservar a segunda dose necessária no esquema vacinal contra o coronavírus. A mudança tem como objetivo ampliar a cobertura da vacinação no país e parte do entendimento de que a produção de imunizantes no Instituto Butantã ganhou velocidade.

No informe técnico, a pasta garante que “disponibilizará, em tempo oportuno” a segunda dose aos estados e municípios. A recomendação, reforça o ministério, é aplicar a segunda dose levando em consideração o intervalo máximo de quatro semanas. A diretriz vale apenas para as etapas 8 e 9 das remessas, entregues na terça-feira e neste sábado. O informativo do plano nacional de vacinação ainda observa que as revisões da estratégia de distribuição serão feitas semanalmente.

Neste sábado, o Ministério da Saúde vai distribuir 3,9 milhões de doses da CoronaVac e 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz, totalizando 4,9 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19.