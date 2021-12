Ministério da Saúde reduz intervalo para a dose de reforço da vacina

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira, 20, a redução do prazo mínimo para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A partir de hoje, o intervalo exigido é de quatro meses após a imunização com a segunda dose ou dose única. O ministro Marcelo Queiroga já havia antecipado a informação no último sábado 18.

Em nota, a pasta também confirmou que haverá uma quarta rodada de vacinação para os imunossuprimidos, cujos mecanismos normais de defesa contra infecção estão de alguma forma comprometidos como os pacientes de quimioterapia para tratamento de câncer, transplantados, portadores do HIV e pessoas em hemodiálise. A dose adicional poderá ser aplicada a partir de quatro meses após a terceira injeção.