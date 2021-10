Ministério da Saúde reduz intervalo das doses da vacina da AstraZeneca

O intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina contra a Covid-19 Oxford-AstraZeneca foi reduzido de doze semanas para oito semanas. O anúncio foi feito hoje, sexta-feira 15, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em seu perfil do Twitter. “A partir de agora, o intervalo entre as doses da vacina daAstraZeneca foi reduzido de 12 para 8 semanas. Fique atento e não perca o prazo para completar sua imunização”, disse Queiroga. “Só assim você garante a máxima proteção contra a Covid-19. Vamos voltar à normalidade o mais breve possível!”

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 103,7 milhões de brasileiros foram totalmente imunizados com as duas doses ou com dose única. Outros 150,7 foram imunizados com a primeira dose.