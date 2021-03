Ministério da Saúde: os médicos mais cotados para substituir Pazuello

Ganha força em Brasília a notícia de demissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello para os próximos dias. Dois nomes entraram na lista dos mais contatos a ocupar o cargo. Um deles é o da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, do Hospital Vila Nova Star e Hospital das Clínicas, em São Paulo. A médica está sendo defendida por ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares do DEM e do PP.

O médico e deputado Luiz Antônio Teixeira Jr (PP-RJ), conhecido como “Dr. Luizinho”, é outro nome forte. Teixeira integra a Comissão de Enfrentamento da Covid-19 e é defendido pelo Centrão.

O oftalmologista Claudio Lottenberg, do Hospital Albert Einstein, também estaria no páreo, mas com menos chance por seus laços com o governador João Dória, de São Paulo.