Ministério da Saúde libera dose bivalente contra Covid para adultos

O Ministério da Saúde anunciou na noite desta segunda-feira, 24, que o reforço com o imunizante bivalente contra a Covid-19 foi ampliado para toda a população com mais de 18 anos. Segundo a pasta, a dose adicional pode ser tomada por quem já completou o esquema primário, com duas doses, das vacinas monovalentes disponíveis (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) ou que as recebeu como dose de reforço. Para ser imunizado, é necessário aguardar um prazo de quatro meses a partir da última dose.

A mobilização faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado no final de fevereiro, com as populações mais vulneráveis para quadros graves e óbitos por infecção pelo novo coronavírus, como idosos, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas. A população estimada para esta etapa da campanha é de, aproximadamente, 97 milhões de pessoas.

Caso a pessoa não tenha completado o ciclo vacinal ou esteja com alguma dose de reforço atrasada, a recomendação do ministério é procurar as unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.

“A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, afirmou, em nota, a ministra da Saúde Nísia Trindade.

Até a última quinta-feira, 20, 10 milhões de pessoas tinham recebido a dose bivalente no país, segundo balanço do ministério. A vacina é a forma mais eficaz de proteger a população contra as formas graves da doença, evitar hospitalizações, sequelas e mortes.

Em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou em caráter emergencial o uso de duas versões bivalentes da vacina contra a Covid-19 da Pfizer como dose de reforço para a população com mais de 12 anos. A versão atualizada protege contra a cepa original do novo coronavírus e contra a variante de preocupação ômicron, atualmente dominante no mundo, sendo uma contra a sublinhagem BA.1 e outra contra as subvariantes BA.4 e BA.5.

