Ministério da Saúde indica 4° dose contra Covid para idosos com mais de 80

O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta quarta-feira, 23, a recomendação para que idosos com mais de 80 anos recebam a quarta dose da vacina contra a Covid-19 no país. A imunização deve ser feita quatro meses após a dose de reforço e a pasta recomenda que seja aplicada, preferencialmente, a vacina da Pfizer. Apesar da indicação, informou que os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca também podem ser usados neste público.

Segundo o ministério, há doses suficientes do imunizante da Pfizer para aplicação no público que faz parte desta nova etapa da campanha no Brasil.

Na última segunda-feira, 21, a faixa etária começou a receber a segunda dose adicional no estado de São Paulo. Segundo anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB) na semana passada, o Comitê Científico do Estado de São Paulo informou que todas as vacinas disponíveis nos postos de vacinação poderiam ser aplicadas nos 900 mil idosos com mais de 80 anos.

Na capital paulista, este público começou a ser vacinado na última sexta-feira, 18, e, a partir da próxima terça-feira, 29, será iniciada a aplicação da quarta dose em pessoas com mais de 70 anos. Também será adotado o intervalo de quatro meses a partir da última dose de reforço. Dos 556 mil idosos com mais de 70 anos que moram na capital, 450.347 estão elegíveis para receber mais uma dose contra a Covid-19.