Governo volta atrás e diz que coronavírus não chegou ao Brasil em janeiro

Nesta sexta-feira, 3, o Ministério da Saúde informou que o primeiro caso de coronavírus no Brasil não chegou ao Brasil em janeiro, em contradição ao que havia sido divulgado na quinta-feira 2, durante coletiva de imprensa. De acordo a pasta, houve um erro no preenchimento dos dados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais e o caso em questão ocorreu em 25 de março e não em 23 de janeiro.

“O Ministério da Saúde foi comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta sexta-feira (3) sobre a conclusão de investigação do possível primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação de início dos sintomas foi alterada de 23/1/2020 para 25/3/2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados.”, disse o Ministério, em nota.

Entenda o caso

Na quinta-feira, 2, o Ministério da Saúde informou que um paciente havia sido hospitalizado em decorrência do novo coronavírus no Brasil no final de janeiro. A internação teria ocorrido por volta do dia 23 de janeiro, mais de um mês antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país, em 26 de fevereiro. O caso teria sido importado e a descoberta teria sido resultado de investigações retroativas de materiais colhidos de pacientes que sofreram internações em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).