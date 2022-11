Ministério da Saúde distribui 1 milhão de doses de CoronaVac para crianças

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 18, que iniciou a distribuição de 1 milhão de doses da CoronaVac para que estados e municípios façam a vacinação das crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. A vacina, do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foi autorizada para o público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho deste ano.

A pasta estima que a entrega das doses deve ser finalizada até o início da próxima semana e recomendou que a aplicação seja realizada simultaneamente ao calendário das demais vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ou seja, sem interrupções. Para as crianças, o esquema de imunização contra a Covid com as doses do Butantan é igual ao dos adultos: duas doses com intervalo de 28 dias entre elas.

No Brasil, a vacinação de crianças enfrenta problemas que vão do atraso para a inclusão do público no PNI até a falta de doses da CoronaVac, responsável por paralisações da campanha, como ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em setembro e nesta semana, quando a Secretaria Municipal da Saúde informou que faria a vacinação das crianças de 3 e 4 anos com comorbidades utilizando o imunizante da Pfizer.

De acordo com um levantamento realizado pelo Observatório de Saúde na Infância, o Observa Infância, divulgado nesta quarta-feira, 16, apenas 5,5% da população com 3 e 4 está completamente imunizada com a CoronaVac. Segundo a instituição, até junho de 2022, o Brasil registrava uma média de duas mortes diárias entre crianças menores de 5 anos.

A vacinação de bebês é outro gargalo. Nesta quinta-feira, 17, a sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIm) emitiram uma nota conjunta cobrando que o Ministério da Saúde realize a imediata oferta de doses da vacina contra Covid-19 para todas as crianças com mais de 6 meses. A população com menos de 5 anos está liberada para receber o imunizante pediátrico da Pfizer, aprovado pela Anvisa em setembro, mas a distribuição de doses, iniciada na semana passada pelo ministério, terá como foco apenas as crianças com comorbidades de seis meses a 3 anos. As entidades alertam para a onda atual da doença e para os riscos da Covid-19 para essas crianças, que ainda não estão protegidas.