Ministério da Saúde confirma primeiro caso da ômicron XE no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 7, o primeiro caso de Covid-19 provocado pela ômicron XE, recombinação das sublinhagens BA.1 e BA.2 da variante do coronavírus no Brasil. A informação foi notificada pelo Instituto Butantan, de São Paulo. “A pasta mantém o constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 e reforça a importância do esquema vacinal completo para garantir a máxima proteção contra o vírus e evitar o avanço de novas variantes no país”, diz o Ministério, em nota.

A recombinação é um fenômeno natural que acontece em diferentes vírus como um processo de mutação para trocar material genômico, ou seja, ocorre quando uma pessoa é infectada com duas ou mais variantes ao mesmo tempo, resultando em uma mistura de seu material genético dentro do organismo do paciente.

De acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, mais de 600 casos foram confirmados até agora no país pela XE, que parece ser 9,8% mais transmissível do que a subvariante BA.2. Mas não há evidências suficientes que atestem que a nova cepa seja mais grave.

Embora tenha anunciado que aguarda novos estudos sobre a transmissibilidade da recombinação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mantém as características da ômicron para a XE.