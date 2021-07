Ministério da Saúde amplia vacinação para adolescentes a partir de 12 anos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira, 27, a inclusão de adolescentes de 12 a 17 anos na campanha de vacinação contra a Covid-19. De acordo com informações do Ministério da Saúde, esse público começará a ser vacinado após a conclusão da primeira dose da população adulta. Como ocorreu entre as pessoas acima de 18 anos, jovens com comorbidades terão prioridade na vacinação. Decisão foi tomada em conjunto com estados e municípios, segundo a pasta.

Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer-BioNTech pode ser utilizado em pessoas dessa faixa etária. Diversos estados e municípios já haviam anunciado a inclusão de adolescentes nas campanhas de vacinação, mesmo sem o aval do Ministério da Saúde.

Ainda segundo Queiroga, após a distribuição da primeira dose para toda a população adulta também será analisada a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante. “Nossa expectativa é atingir a população acima de 18 anos vacinada até o começo de setembro. A partir daí, vamos discutir a redução no intervalo da dose da Pfizer, assim a gente avançaria com a 2ª dose em um numero maior de pacientes e também os abaixo de 18 anos”, disse o ministro.

Na segunda-feira, 26, o Ministério da Saúde anunciou que estava avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer dos atuais 90 dias para 21 dias, conforme a bula. A mudança visa evitar a disseminação da variante delta. No entanto, ainda não havia sido divulgada uma data para a alteração da recomendação.

