Ministério da Saúde admite erro no envio de doses de vacina para AM e AP

O Ministério da Saúde admitiu um errou nesta quarta-feira, 24, e confirmou que trocou a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas ao Amazonas e ao Amapá. Em nota, a pasta afirmou que os imunizantes serão transferidos entre os estados ainda na madrugada desta quinta-feira.

Enquanto o Amapá recebeu 78 mil imunizantes da Oxford, o Amazonas recebeu apenas 2 mil doses, embora viva um momento de aumento dos casos e alta transmissão da Covid-19 no estado.

O governo do Amapá informou que não recebeu qualquer comunicado oficial do Ministério da Saúde sobre alterações na distribuição. O governo do Amazonas confirmou o recebimento de um número inferior ao previsto e disse que novos envios de imunizantes ao estado serão definidos pelo ministério.

A distribuição de doses segue a proporção de cada unidade da federação. O Amazonas tem uma população quase cinco vezes maior do que o Amapá, mas recebeu um número muito menor de doses.

Confira a íntegra da nota do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informa que o Amazonas e o Amapá receberão, ainda esta madrugada, as quantidades de doses corretas reservadas aos estados nesta quinta etapa de distribuição de vacinas.

O estado do Amazonas receberá 76 mil doses adicionais que haviam sido entregues ao Amapá, totalizando 78 mil vacinas. O Amapá, por sua vez, ficará com as 2 mil correspondentes ao seu público-alvo para esta etapa de entregas da campanha.

O Ministério da Saúde já enviou mais de 15 milhões de doses aos estados desde 18 de janeiro, quando deu início ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. Até julho, serão distribuídas mais 200 milhões, suficientes para vacinar 50% da população brasileira.