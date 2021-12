Ministério da Saúde adia portaria com restrições para viajantes por 7 dias

O Ministério da Saúde anunciou em coletiva nesta sexta-feira, 10, que a portaria com restrições para viajantes brasileiros e estrangeiros que chegam ao Brasil será adiada por uma semana por causa do ataque hacker que plataformas que registram dados de vacinação sofreram nesta madrugada. A medida, com foco na pandemia de Covid-19, entraria em vigor neste sábado, 11.

Segundo o secretário-Executivo da pasta, Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, os sistemas foram restabelecidos e apenas os dados de registro de vacinação continuam indisponíveis. Durante o apagão, os sistemas que regulam as filas de cirurgias e de transplantes também ficaram fora do ar.

“Resolvemos postergar os efeitos da portaria nº 661, que trata da entrada de brasileiros e estrangeiros no território nacional, por sete dias. O RT-PCR coletado 72 horas antes do embarque e o antígeno 24 horas continuam valendo, mas estão suspensas a apresentação do comprovante de vacina e a quarentena de cinco dias.”

Com o ataque, o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o ConecteSUS ficaram indisponíveis.

Moreira da Cruz informou que existe uma política de backup e que não há expectativas de perda de dados, mas que equipes estão analisando a base, que é complexa e extensa.

O ministério recomenda que as pessoas que necessitam do comprovante utilizem o cartão físico, a segunda via do cartão, sistemas próprios de estados e municípios ou comunicação via Ministério das Relações Exteriores.