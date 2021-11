Ministério da Saúde abre consulta pública sobre estudo de kit Covid

O Ministério da Saúde abriu consulta pública para avaliar o estudo realizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) com medicamentos para o tratamento da Covid-19, incluindo os do kit Covid, como ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina e outras medicações que não tiveram eficácia comprovada no tratamento contra o novo coronavírus.

A solicitação cita a análise feita pela Conitec das Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente com Covid-19, elaboradas pelo ministério. O documento, de maio deste ano, não recomenda alguns dos principais fármacos indicados pelos defensores do suposto tratamento precoce. “Alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles: hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, colchicina e plasma convalescente. A ivermectina e a associação de casirivimabe + imdevimabe não possuem evidência que justifiquem seu uso em pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados nessa população.”

A abertura da consulta foi assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da pasta, Hélio Angotti Neto, e publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 12. Na publicação, foi informado que o processo foi aberto considerando o “contexto da pandemia”, a “deliberação de caráter inconclusivo” e “fragilidades e questionamentos de caráter metodológico apontados durante a deliberação”.

A população poderá contribuir a partir da próxima terça-feira, 16, para a consulta que ficará aberta por dez dias no site da comissão.