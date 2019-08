Menopausa: relacionamentos ruins agravam os sintomas, mostra estudo

O período da menopausa é extremamente desconfortável para a maioria das mulheres, especialmente por causa dos sintomas, que incluem ondas de calor, distúrbios do sono e secura vaginal. Por isso, nesta fase da vida, a mulher necessita de apoio emocional, especialmente das pessoas mais próximas, como familiares e amigos. Aliás, a falta de suporte pode até mesmo agravar os sintomas da menopausa, segundo estudo publicado esta semana no Journal of Epidemiology & Community Health.

Entre os principais riscos aos quais as mulheres estão sujeitas na menopausa é o enfraquecimento ósseo, ocasionado pela queda nos níveis de estrogênio (hormônio feminino). Segundo os pesquisadores, esse risco pode ser ainda maior quando a mulher mantém relacionamentos ruins, seja de amizade, familiar ou conjugal. Isso acontece porque essas relações causam stress que, por sua vez, altera os níveis hormonais, incluindo hormônios tireoidianos, do crescimento e glicocorticoides. Todos esses hormônios interferem no funcionamento e manutenção do esqueleto.

A equipe explica que essas alterações na densidade mineral óssea (DMO) colocam as mulheres em maior risco de sofrer fraturas ou desenvolver osteoporose. A pesquisa indica que as partes do esqueleto mais afetadas pelo stress são quadril, coluna lombar e fêmur. Com base nos resultados, os cientistas recomendam que profissionais de saúde e familiares busquem criar medidas de intervenção para reduzir os níveis de stress da mulher e, assim, evitar problemas ósseos.

O estudo

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores analisaram dados de 11.020 mulheres na pós menopausa. As participantes responderam um questionário no início do estudo sobre relações sociais negativas e positivas, e funcionamento social (limitação nas interações sociais). A equipe também mediu a variação percentual da densidade mineral óssea das mulheres. Seis anos depois, essas mesmas informações foram reavaliadas.

Após excluir fatores de risco, como idade, peso, tabagismo, consumo de álcool, terapia hormonal e histórico de fratura, os cientistas concluíram que níveis elevados de stress ligado à relações sociais está associado a menor densidade mineral óssea do quadril, coluna lombar e fêmur.

Apesar dos resultados, a equipe salientou que não foi possível estabelecer a causa direta entre a degradação óssea e relacionamentos ruins. Além disso, o estudo foi baseado em auto relato e, portanto, as informações podem ter sofrido variações.

Relacionamento

Um dos principais sintomas da menopausa é o declínio das atividades sexuais. Um novo estudo tentou desvendar o por quê. Os resultados mostraram que, além dos fatores biológicos, como queda nos níveis hormonais, e físicos, como secura vaginal (que pode causar dor durante o sexo), outras questões podem interferir na vida sexual. Entre os fatores estão questões psicológicas e qualidade do relacionamento com o parceiro.

“Desafios de saúde sexual são comuns em mulheres à medida que envelhecem e os fatores que envolvem parceiros desempenham um papel proeminente na atividade sexual e satisfação das mulheres, incluindo a falta de parceiro, disfunção sexual do parceiro, saúde física do parceiro e problemas no relacionamento”, disse Stephanie Faubion, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, em comunicado.

Segundo ela, os problemas de origem física e biológica podem ser tratados com medicamentos e terapias que ajudam na manutenção de uma vida sexual ativa. Caso o principal seja na relação amorosa, a recomendação é conversar com o parceiro para tentar resolver as questões que dificultam o sexo ou procurar auxílio de um terapeuta especializado em relacionamento.