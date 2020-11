Médico de Bolsonaro nega crítica à vacina para Covid-19, após áudio vazado

O cirurgião Antonio Luiz Macedo, do Vila Nova Star, em São Paulo, médico do presidente Jair Bolsonaro, negou ter criticado as vacinas em desenvolvimento para o novo coronavírus. A afirmação foi feita após áudio que viralizou em grupos de WhatsApp, no qual ele associa a morte de um voluntário brasileiro aos testes com o imunizante da Universidade de Oxford.

Macedo confirma ser ele o autor da gravação de 5 minutos e 15 segundos, mas diz ter sido mal interpretado. “Minha crítica é para a possibilidade de uso de qualquer vacina sem a autorização da Anvisa”, afirmou a VEJA.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

No áudio, ele também alfineta indiretamente o governador de São Paulo, João Doria, ao criticar a obrigatoriedade da imunização, postura defendida por Doria. “Quem tem que dar aval é o médico porque ele, sim, se baseia nos órgãos regulatórios. Os políticos não devem interferir nisso”, disse a VEJA.

Em relação à associação da morte do brasileiro que participava da pesquisa com o imunizante, ele afirmou: “Não sou especialista no assunto, mas sei que os trabalhos têm de ser feitos com seriedade. Eu sei que ele faleceu com 28 anos de Covid-19”.