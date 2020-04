Médico brasileiro é o principal nome das pesquisas com o remdesivir

No futuro, quando os historiadores forem contar a tragédia da pandemia de Covid-19, caberá um capítulo decisivo ao navio Diamond Princess e seus mais de 3 700 passageiros que sonhavam com férias no Oriente. Atracado no porto de Yokohama, no Japão, o transatlântico virou notícia nos primeiros dias de fevereiro com a informação de que um dos turistas a bordo fora diagnosticado com Covid-19. Ao longo de duas semanas, com as escadas recolhidas, a embarcação transformou-se em território de mais episódios de infecção pelo vírus Sars-CoV-2. Em meio à quarentena forçada, os casos se multiplicaram. Foram 712 resultados positivos, com catorze mortes. Quando as portas finalmente começaram a ser abertas, paulatinamente, um grupo de americanos foi transferido em voo fretado para as instalações hospitalares associadas à Universidade de Nebraska Medical Center, em Omaha, na região central dos Estados Unidos. Para o local haviam sido levados da África, cinco anos antes, pacientes com ebola.

Seis dos contaminados com o novo coronavírus, em estado de saúde mais grave, foram internados na chamada unidade de “biocontenção”, espaço isolado no qual o ar é filtrado várias vezes por dia e os profissionais de branco vestem macacões com respiradores internos. Quem os recebeu foi o gaúcho de Bagé André Kalil, 54 anos, infectologista, intensivista e pesquisador do hospital há quase vinte anos. Kalil e sua equipe já tentavam então a aprovação dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), órgão ligado ao governo federal dos Estados Unidos, sinal positivo para o início do estudo do antiviral remdesivir, do laboratório californiano Gilead, contra a Covid-19. A chegada dos infectados ajudou a acelerar o aval das autoridades. Poucos dias depois daquele encontro inaugural com o médico de 1,82 metro e apenas 76 quilos, cuja magreza foi aperfeiçoada por anos de treinamento em maratonas, três passageiros do Diamond se tornaram os primeiros a ser tratados com a medicação. Eles se recuperaram, atalho para uma série de estudos com bons e animadores resultados.

Na quarta-feira 29, Anthony Fauci, de 79 anos, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos desde 1984, figura histórica dos anos iniciais de combate à aids, postou-se ao lado do presidente Donald Trump, na Casa Branca, para detalhar um pacote de ótimas respostas clínicas de um dos trabalhos com o remdesivir conduzido por Kalil. Revelou que, no acompanhamento de quase 500 pacientes hospitalizados, os que tomaram o antiviral recuperaram o bom estado de saúde em onze dias — ante quinze dias entre os que receberam o placebo. No grupo do remdesivir, 8% dos enfermos morreram — na outra turma, 11,6%. A estatística é ainda preliminar, muitos outros levantamentos precisam ser feitos, e é sempre bom lembrar que pesquisas acompanhadas na China não têm entregado boas conclusões com a droga da esperança. E, no entanto, o levantamento aludido por Fauci, voz sempre ouvida, crítico contumaz do exagero com a cloroquina, personagem inescapável, provocou um duplo movimento.

Fez com que as ações da Gilead subissem mais de 5% nas bolsas de valores e, sobretudo, serviu de atalho para que a FDA, a rigorosa agência de controle de medicamentos dos Estados Unidos, pusesse o remdesivir na frente de todos os outros remédios na luta contra a Covid-19. “Enquanto falamos, a FDA trabalha com a Gilead para encontrar mecanismos de distribuição do remdesivir no mercado”, disse Fauci diante das câmeras. “A FDA sabe da importância desse passo e deve se mover muito rapidamente.” Havia a expectativa, até a quinta-feira 30, de que a FDA desse “autorização de emergência”, o que não é o mesmo que aprovação formal. Para Fauci, sempre bastante cauteloso com dados de laboratório, o remdesivir não representa um “nocaute”, mas os estudos permitem concluir que “pode bloquear uma enzima do vírus”. Haverá idas e vindas em torno do composto, naturalmente, porque assim funciona a história de vitórias e derrotas da indústria farmacêutica — e o próprio Fauci fez questão de associar os passos atuais, ainda trôpegos, embora firmes, à gênese do AZT, o medicamento que baixou a curva de vítimas de aids, em meados dos anos 1980, mas que no início foi visto com desconfiança.

A quase 2 000 quilômetros de distância, no Nebraska, Kalil acompanha a movimentação com um misto de curiosidade e discrição. Ele sabe estar na dianteira da locomotiva, mas a modéstia e a dedicação inquebrantável ao funcionamento dos vírus o fazem manter a calma. “A pressa não pode comprometer a ciência séria”, resume, com sotaque típico de quem nasceu na fronteira do Brasil com o Uruguai, atenuado pelo perfeito inglês. Kalil chegou aos EUA aos 24 anos, recém-formado, para fazer um curso de medicina geral em Miami, onde conheceu a mulher, a americana Patricia, com quem é casado até hoje e tem três filhos, duas meninas e um menino. O salto profissional foi rápido. Especializou-se em prática intensivista nos NIH e infectologia na Harvard. Ao terminar os estudos, foi atrás de emprego na Universidade de Nebraska, onde entrou como professor assistente e, atualmente, é referência mundial em pesquisa clínica. “Minha paixão é estar na beira no leito do paciente”, afirma. “E este lugar é um dos poucos centros no mundo em que o atendimento médico e a pesquisa científica caminham de mãos dadas.”

Falante e entusiasmado, Kalil nunca foi o melhor aluno da classe, trajetória comum a grandes nomes de sua área de atuação. Na Universidade Federal de Pelotas, a 200 quilômetros de Bagé, dormia nas aulas teóricas e enfadonhas de medicina, em especial as de histologia e anatomia. “Era só a luz apagar e o professor começar a projetar slides que ele pegava no sono”, diz o psiquiatra Hemerson Mendes, colega de faculdade. “Não era um dormir simples. Ele se acomodava sobre a carteira e chegava a fazer carinho na ponta do nariz.” A postura juvenil, esta que o fazia adormecer, acompanha-o desde sempre, e ainda agora. Na sala de 10 metros por 6 metros onde trabalha, a profusão de papéis e pastas é quebrada por um pequeno quadro do Homem-Aranha pendurado na parede. “Cresci lendo gibis, só que, veja bem, o mais importante neste lugar não é ele. Você não viu na foto a estátua do laçador sobre a estante?”, pergunta. O laçador, a representação do gaúcho clássico, de bombacha, botas e, claro, com laço na mão, é conhecido (e venerado) pelos que nascem no Rio Grande do Sul.

Kalil mantém contato estreitíssimo com Bagé. Nos primeiros casos de Covid-19 na cidade (foram nove em apenas três semanas, depois saltando para 29), ele ajudou os colegas a lidar com os doentes. “Era tudo muito novo para nós, eu mandava mensagens diariamente, às vezes tarde da noite, procurando informações, e ele me atendia prontamente, ajudando a interpretar os casos”, conta a pneumologista Flavia Marzola da Silveira, amiga de infância. “Chegamos a pedir o antiviral remdesivir, e André respondia apenas para termos calma.” Calma é o que ele tenta mostrar aos três filhos, de 21, 22 e 24 anos (um estuda engenharia eletrônica; outro, cinema; outro, medicina), que falam português fluentemente. Foram criados com os livros do Sítio do Picapau Amarelo e músicas de Milton Nascimento. Até pouco tempo atrás, iam todos os anos passar o Natal em Bagé com os avós, um casal de imigrantes libaneses. Felipe, já falecido, e Gloria construíram a York, loja de roupas e objetos de decoração de alto padrão hoje dirigida pelo único dos quatro irmãos de Kalil que não cursou medicina.

Nos Estados Unidos, Kalil leva uma vida de trabalho duro, espartana. Acorda às 5 e meia da manhã e corre 10 quilômetros diariamente, perto de casa. Até então, só a temperatura abaixo de zero o impedia de correr — a pandemia o pôs mais tempo debruçado nas pilhas intermináveis de estudos. Com a quarentena, ele começou a usar uma esteira guardada no porão. Depois da corrida, toma um café expresso duplo e vai para o hospital. Só come na hora do almoço, um sanduíche preparado em casa. O preferido é a bomba energética feita de pão integral recheado de pasta de amendoim e mel. O lanche é feito com frutas, pera ou laranja. Raramente volta do trabalho antes das 21 horas, quando se dedica por mais quatro horas aos estudos e artigos. No escritório doméstico, ninguém toca nos montes de papéis acumulados sobre a mesa, na estante e espalhados pelo chão, como réplica da sala no hospital. “É uma bagunça organizada”, diz. Pelo jeito, ele sabe onde encontrar o que busca, e da bagunça pode brotar um bálsamo para a humanidade.

