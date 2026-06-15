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Saúde

Medicamentos falsificados, furtados e que descumprem regras são proibidos pela Anvisa

Lista inclui hormônio para crescimento e remédio para o tratamento de câncer; produtos manipulados irregulares também entraram na mira de agência

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h48 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h36
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Medicamentos falsificados, furtados e que descumprem regras são proibidos pela Anvisa Priorize VEJA no Google

Medicamentos furtados e falsificados estão na lista de produtos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 15, segundo resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

O primeiro alvo foi o lote 4A010AA27 do medicamento Kimmtrak, indicado para o tratamento de tipo raro de câncer no olho, o melanoma uveal. A agência foi alertada pela Medison Pharm Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda., detentora do registro, que se tratavam de unidades furtadas na Europa.

Assim, o remédio que é indicado apenas para casos que não podem ser tratados com cirurgia e que já se espalharam pelo corpo não pode ser vendido, distribuído, importado ou utilizado.

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Hormônio de crescimento

No caso do lote 22030133 do medicamento Criscy, um hormônio indicado para distúrbios de crescimento em crianças, a determinação considerou o fato de que a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos alertou sobre a presença de unidades falsificadas no mercado.

“Além da data de fabricação e data de validade serem divergentes do produto original, as unidades têm número inexistente para o lote do produto acabado”, informou a agência.

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O uso de produtos falsificados traz grandes riscos à saúde, tendo em vista que não é possível garantir segurança, eficácia nem a presença de princípios ativos. Assim, os pacientes podem ter eventos adversos e dificultar a reversão dos sintomas por profissionais de saúde, por exemplo.

Em outra resolução, a Anvisa determinou a apreensão de todos os medicamentos produzidos pela G. K. F de Paiva Laboratório. “Uma inspeção sanitária realizada na empresa constatou o descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos”, informou.

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Remédios manipulados

Os remédios manipulados da M & S Farmácia de Manipulação Ltda ME. também não podem ser divulgados nem comercializados por determinação da agência.

“Foi comprovada, por meio do site da farmácia, a exposição e a venda de produtos manipulados padronizados e não individualizados. Os itens apresentavam nomes comerciais nos rótulos e sem a devida prescrição por profissional competente”, disse, em comunicado, a Anvisa.

 

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