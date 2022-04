Medicamento oral contra Covid-19 leva à eliminação do coronavírus

Um estudo feito pela farmacêutica americana MSD (Merck & Co. nos Estados Unidos) sobre o molnupiravir mostrou que o medicamento antiviral oral contra a Covid-19 leva a eliminação do SARS-CoV-2. Segundo dados da pesquisa, nenhum paciente apresentou carga viral nos dias 3, 5 e 10, durante o uso da medicação. E em voluntários com o vírus detectável antes do tratamento, o fármaco foi associado a uma negativação mais rápida do coronavírus, comparado ao placebo. “Esse resultado de negativação tão rápida do vírus reforça nossa total confiança do molnupiravir para ajudar no controle da pandemia”, diz Márcia Abadi, diretora Médica da MSD Brasil. “Estamos vencendo essa batalha”.

Durante o estudo, o dia 3 de otratamento, o vírus foi detectado em 0,0% dos pacientes que receberam molnupiravir, comparado com 21,8% dos pacientes que receberam placebo. No dia 5, esse resultado foi de 0,0% dos pacientes com o medicamento em comparação com 2,2% com placebo, e no dia 10, nenhum vírus foi detectado em nenhum dos braços.

O desfecho virológico incluiu a avaliação da carga viral no momento do diagnóstico e o percentual dos pacientes com negativação até o dia 29. O estudo avaliou resultados ao longo do tratamento após o uso de molnupiravir e placebo por cinco dias, em adultos não hospitalizados com Covid-19 moderada e que apresentavam alto risco de desenvolver doença grave.

Esses dados do estudo, intitulado MOVe-OUT serão apresentados no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas de 2022 (ECCMID).