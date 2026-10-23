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Saúde

Medicamento inédito para doença que causa falta de ar e cansaço chega ao país após uma década sem inovações

Comprimido é indicado a pessoas com fibrose pulmonar; saiba como ele funciona, quando estará disponível e quanto deve custar

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 14h00
ILUSTRAÇÃO DE PULMÕES
Fibrose pulmonar: doença gera lesões e cicatrizes irreversíveis nos pulmões (Ilustração: GI/Getty Images)
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Brasileiros com fibrose pulmonar – um grupo de doenças marcadas pela formação de lesões e cicatrizes nos pulmões geralmente diagnosticadas após os 65 anos de idade – agora contam com uma nova opção de tratamento.

Depois de uma década sem avanços na área e a devida aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o laboratório alemão Boehringer Ingelheim começa a vender no país o medicamento nerandomilaste (de nome comercial Jascayd), indicado e prescrito por médicos a pacientes com fibrose pulmonar idiopática e fibrose pulmonar progressiva. 

Ambas as doenças são consideradas graves por comprometer a capacidade de trabalho dos pulmões e gerar cicatrizes no tecido pulmonar irreversíveis. Os principais sintomas do quadro, que afeta cerca de 10 brasileiros a cada 100 000 habitantes, são falta de ar, tosse seca e persistente, cansaço, fadiga (sobretudo após esforço físico) e alterações nas unhas e na ponta dos dedos (indício da falta de oxigenação nas extremidades do corpo).

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A fibrose pulmonar idiopática não tem causa conhecida, enquanto a progressiva é associada a doenças autoimunes e exposição a substâncias tóxicas. As duas são mais prevalentes com o envelhecimento.

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O diagnóstico envolve exames de imagem do tórax e testes de função pulmonar. O tratamento, por sua vez, abrange fisioterapia respiratória, medicamentos, uso de oxigênio e, em casos extremos, transplante de pulmão.

A nova medicação

A chegada de nerandomilaste é celebrada pelos especialistas e a comunidade de pacientes pois, até o momento, as drogas disponíveis para a doença apresentavam limitação de eficácia e alto índice de descontinuidade devido aos efeitos colaterais.

Jascayd é o primeiro e único inibidor preferencial da fosfodiesterase 4B (PDE4B) aprovado para fibrose pulmonar. Ele bloqueia uma via do organismo que contribui para a inflamação e a formação de fibroses (cicatrizes) nos pulmões, atuando, portanto, em mecanismos diretamente envolvidos com a doença.

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O remédio foi autorizado pela Anvisa após estudos clínicos que comprovaram seu efeito de redução da perda de função pulmonar e o potencial de retardar a evolução do quadro e diminuir o risco de morte. O perfil de segurança e tolerância do medicamento foi considerado bem-sucedido.

“A disponibilidade comercial no Brasil representa um passo importante, ampliando as possibilidades de tratamento para os pacientes diante de um cenário de necessidades médicas ainda não atendidas”, diz Thais Melo, diretora de Ecossistema de Saúde e Acesso da Boehringer Ingelheim no país.

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“Estamos diante de um marco histórico para pacientes com fibrose pulmonar, considerando a progressão dessas doenças e o impacto que a perda da função pulmonar pode ter ao longo da jornada do paciente”, avalia o pneumologista Adalberto Rubin, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Preço e disponibilidade

A dose recomendada da nova medicação é de 18 mg, administrada por um comprimido duas vezes ao dia, com intervalo médio de 12 horas. Nessas condições, o tratamento mensal custará, sem imposto, R$ 18.501,48, conforme aprovação pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Os preços finais dependem dos tributos específicos de cada estado e da forma da compra.

Segundo a Boehringer Ingelheim, o valor praticado no Brasil será inferior ao de nações como Estados Unidos e Alemanha, reforçando seu compromisso com “a ampliação sustentável do acesso à inovação em mercados emergentes”.

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Jascayd estará disponível no mercado privado por meio de redes credenciadas e mediante apresentação de receita médica. Farmácias como SAR/Oncoprod, 4Bio e Alive Medicamentos Especiais estão entre aquelas que fornecerão o produto.

Em relação ao fornecimento por planos de saúde, a Boehringer informa que cada operadora seguirá uma análise para eventual inclusão na lista de medicações contempladas pelo convênio. O prazo para uma eventual incorporação depende de diversos fatores. Por ora, não há previsão para inclusão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem no Sistema Único de Saúde (SUS).

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