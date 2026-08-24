🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Saúde

Medicamento de R$ 20 milhões para doença rara tem registro cancelado no Brasil; entenda

Anvisa informou que decisão partiu da Roche; remédio para distrofia muscular de Duchenne já estava com venda suspensa

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 12h17 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h49
Caixa branca de Elefidy, medicamento para infusão, com detalhes em azul e verde, e um pequeno frasco de vidro com tampa azul ao lado
Elevidys tinha sido aprovado em dezembro de 2024 para crianças de 4 a 7 anos com distrofia muscular de Duchenne (Anvisa/Reprodução)
Continua após publicidade
Medicamento de R$ 20 milhões para doença rara tem registro cancelado no Brasil; entenda Priorizar nos meus resultados Google

Com venda suspensa desde julho do ano passado após eventos graves e até mortes, o medicamento Elevidys, indicado para distrofia muscular de Duchenne, teve o registro cancelado no Brasil nesta segunda-feira, 24, segundo informe conjunto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da farmacêutica Roche.

A decisão foi a pedido da empresa e considerou que os dados disponíveis sobre o medicamento não eram suficientes “para atender aos requisitos regulatórios vigentes necessários à manutenção do registro”.

O Elevidys (delandistrogeno moxeparvoveque) tinha recebido registro condicional, uma modalidade excepcional em função da gravidade da doença e ausência de outros tratamentos, em dezembro de 2024.

Siga

A liberação dada pela Anvisa era para crianças de 4 a 7 anos diagnosticadas com a doença rara e que ainda mantinham a capacidade de andar sem ajuda de andadores e que não necessitavam de cadeira de rodas.

A permissão para o uso do medicamento de aplicação única gerou grande comoção no país com ações na Justiça para solicitação do remédio. O motivo era o preço: de acordo com a tabela atualizada da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a dose chega a custar R$ 20 milhões.

Continua após a publicidade

Em julho do ano passado, a Anvisa determinou a suspensão do uso, distribuição e venda do medicamento após a divulgação de mortes de pacientes pela agência regulatória dos Estados Unidos, a FDA, incluindo uma criança brasileira de 8 anos.

Embora este último caso não tivesse relação direta com o uso da medicação e os episódios nos Estados Unidos tenham ocorrido em pacientes que seguiam regras diferentes das adotadas no Brasil, uma investigação mais aprofundada teve início.

Em abril deste ano, a Anvisa emitiu nota atualizando o status da apuração e explicando a decisão de manter a suspensão do medicamento no país.

Continua após a publicidade

“A decisão foi tomada diante de novas informações internacionais relacionadas a eventos graves de insuficiência hepática aguda, o que incluiu casos fatais após a administração do medicamento, bem como de achados semelhantes com terapias gênicas que utilizam tecnologias e meios de ação semelhantes.”

Cancelamento do registro

Com a suspensão determinada pela Anvisa no ano passado, houve revisão dos estudos, protocolos clínicos e apresentação de dados complementares sobre eficácia e segurança pela farmacêutica.

Como os dados não foram suficientes, foi feito o cancelamento do registro, o que não tira as obrigações da empresa em relação aos pacientes que receberam a terapia.

Continua após a publicidade

“O cancelamento do registro não altera as obrigações da empresa relacionadas ao acompanhamento dos pacientes previamente expostos ao medicamento nos estudos clínicos e programas existentes, incluindo os pacientes brasileiros que receberam Elevidys entre dezembro de 2024 e julho de 2025, com monitoramento contínuo de segurança e reporte das informações pertinentes à Anvisa, nos termos da regulação aplicável”, disse, em nota, a agência.

No comunicado, a Roche afirmou que “segue empenhada com o programa clínico do Elevidys e com a apresentação das evidências necessárias”.

Distrofia muscular de Duchenne

Normalmente diagnosticada em crianças com 3 a 6 anos, principalmente meninos, a distrofia muscular de Duchenne uma doença rara, progressiva e sem cura.

Continua após a publicidade

É causada por uma falha genética que faz com que o paciente não tenha uma proteína chamada distrofina, essencial para o funcionamento das células musculares.

A gravidade se dá não só pela perda dos movimentos, que leva a quedas constantes, mas por afetar o aprendizado, além de causar problemas nos músculos do coração e do sistema respiratório.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Criança
doença
Medicamentos
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).