Medicamento de R$ 20 milhões para doença rara tem registro cancelado no Brasil; entenda

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O registro do medicamento Elevidys, indicado para distrofia muscular de Duchenne e com custo de R$ 20 milhões, foi cancelado no Brasil. A decisão da Anvisa e da farmacêutica Roche veio após a suspensão do produto em julho do ano passado, motivada por eventos graves, incluindo mortes, e dados insuficientes para garantir sua manutenção.

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Com venda suspensa desde julho do ano passado após eventos graves e até mortes, o medicamento Elevidys, indicado para distrofia muscular de Duchenne, teve o registro cancelado no Brasil nesta segunda-feira, 24, segundo informe conjunto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da farmacêutica Roche.

A decisão foi a pedido da empresa e considerou que os dados disponíveis sobre o medicamento não eram suficientes “para atender aos requisitos regulatórios vigentes necessários à manutenção do registro”.

O Elevidys (delandistrogeno moxeparvoveque) tinha recebido registro condicional, uma modalidade excepcional em função da gravidade da doença e ausência de outros tratamentos, em dezembro de 2024.

A liberação dada pela Anvisa era para crianças de 4 a 7 anos diagnosticadas com a doença rara e que ainda mantinham a capacidade de andar sem ajuda de andadores e que não necessitavam de cadeira de rodas.

A permissão para o uso do medicamento de aplicação única gerou grande comoção no país com ações na Justiça para solicitação do remédio. O motivo era o preço: de acordo com a tabela atualizada da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a dose chega a custar R$ 20 milhões.

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Em julho do ano passado, a Anvisa determinou a suspensão do uso, distribuição e venda do medicamento após a divulgação de mortes de pacientes pela agência regulatória dos Estados Unidos, a FDA, incluindo uma criança brasileira de 8 anos.

Embora este último caso não tivesse relação direta com o uso da medicação e os episódios nos Estados Unidos tenham ocorrido em pacientes que seguiam regras diferentes das adotadas no Brasil, uma investigação mais aprofundada teve início.

Em abril deste ano, a Anvisa emitiu nota atualizando o status da apuração e explicando a decisão de manter a suspensão do medicamento no país.

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“A decisão foi tomada diante de novas informações internacionais relacionadas a eventos graves de insuficiência hepática aguda, o que incluiu casos fatais após a administração do medicamento, bem como de achados semelhantes com terapias gênicas que utilizam tecnologias e meios de ação semelhantes.”

Cancelamento do registro

Com a suspensão determinada pela Anvisa no ano passado, houve revisão dos estudos, protocolos clínicos e apresentação de dados complementares sobre eficácia e segurança pela farmacêutica.

Como os dados não foram suficientes, foi feito o cancelamento do registro, o que não tira as obrigações da empresa em relação aos pacientes que receberam a terapia.

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“O cancelamento do registro não altera as obrigações da empresa relacionadas ao acompanhamento dos pacientes previamente expostos ao medicamento nos estudos clínicos e programas existentes, incluindo os pacientes brasileiros que receberam Elevidys entre dezembro de 2024 e julho de 2025, com monitoramento contínuo de segurança e reporte das informações pertinentes à Anvisa, nos termos da regulação aplicável”, disse, em nota, a agência.

No comunicado, a Roche afirmou que “segue empenhada com o programa clínico do Elevidys e com a apresentação das evidências necessárias”.

Distrofia muscular de Duchenne

Normalmente diagnosticada em crianças com 3 a 6 anos, principalmente meninos, a distrofia muscular de Duchenne uma doença rara, progressiva e sem cura.

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É causada por uma falha genética que faz com que o paciente não tenha uma proteína chamada distrofina, essencial para o funcionamento das células musculares.

A gravidade se dá não só pela perda dos movimentos, que leva a quedas constantes, mas por afetar o aprendizado, além de causar problemas nos músculos do coração e do sistema respiratório.