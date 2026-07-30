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Saúde

Medicamento à base de paracetamol é suspenso após contaminação por bolor

Medida publicada pela Anvisa nesta quinta-feira, 30, suspende a venda de um lote do medicamento Paramol, indicado para reduzir febre e aliviar dores

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h56
Mãos de uma pessoa, vestindo blusa rosa, segurando uma cartela de comprimidos brancos e redondos, prestes a retirar um deles sobre a palma da outra mão aberta
Medicamentos (Getty Images/Reprodução)
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Medicamento à base de paracetamol é suspenso após contaminação por bolor Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quinta-feira, 30, o uso de um lote do medicamento Paramol 750 mg, fabricado pela empresa Belfar Ltda. A medida inclui apenas o lote de número 114053, cujas caixas possuem 200 comprimidos.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, o lote indicado apresenta comprimidos com aparência sugestiva de contaminação por bolor, popularmente conhecido como mofo.

A medida suspendeu a distribuição, comércio e uso do lote em questão. De acordo com a agência, todas as unidades do lote serão recolhidas.

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O Paramol é um medicamento à base de paracetamol, indicado para reduzir a febre e aliviar dores leves a moderadas, como dores de cabeça, dores musculares ou dor de dente.

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A recomendação da Anvisa para quem possuir uma unidade do lote 114053 em casa é interromper o uso e procurar orientação médica ou ajuda do farmacêutico para a substituição por outro medicamento.

Além disso, eventuais orientações sobre ressarcimento devem ser consultadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante.

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