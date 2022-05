Média semanal de infecções por SARS-CoV-2 passa de 14,5% para 23,9%

Um levantamento da rede de saúde integrada Dasa apontou um aumento de nove pontos percentuais na média de resultados positivos de exames para detecção do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. No período de 25 de abril a 1° de maio, a média era de 14,56%. Entre 9 e 15 de maio, o índice saltou para 23,93%. Os dados foram coletados em 900 unidades da rede.

O aumento também foi constatado entre a semana passada e a semana anterior, de 2 a 8 de maio, quando o índice era de 19,93%, alta de quatro pontos percentuais.

Segundo a rede, neste período, a região Sul teve o maior aumento entre as regiões do país e registrou um crescimento de 37% nos resultados positivos. No Nordeste, o indicador passou de 7,51% para 10,67%.

A média da quantidade de testes realizados em todas as unidades da rede no país cresceu 25% na comparação entre as semanas de 2 a 8 e de 9 a 15 de maio.

