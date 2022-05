Média móvel de mortes por Covid-19 volta à estabilidade

A curva de mortes por Covid-19 segue oscilando no país. Após dois dias em alta, a tendência de óbitos voltou à estabilidade neste domingo, 29. De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 62 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas nas últimas 24h. Com isso, a média móvel de óbitos nos últimos sete dias é de 118, com variação de 6% no índice em comparação aos números registrados há duas semanas.

Estes dados, de acordo avaliação feita por infectologistas, classificam o risco de óbitos em decorrência da doença como estável. Os últimos dias, entretanto, foram de altos e baixos. Enquanto na quinta-feira a variação era de 0,27%, na sexta-feira houve 19,9% de alta na comparação com os 14 das anteriores.

Já na média móvel de casos, o cenário no Brasil é de alta. Com 8.195 novas notificações nas últimas 24 horas, o índice ficou em 23.194,1 neste domingo, com variação de 31% no comparativo com duas semanas atrás. Em toda a pandemia, são 30.953.579 contaminados pelo vírus, além de 666.453 vítimas fatais no território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os estados:

Continua após a publicidade

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os estados:

Continua após a publicidade