Média móvel de mortes por Covid-19 é a menor em 69 dias

Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), neste sábado, 27, registram 75 mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas. No levantamento feito por VEJA, o país apresentou, assim, média móvel de 138,6 óbitos — ponto mais baixo da curva desde 19 de junho, há 69 dias –, com queda de 33% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda. Este é o 12º dia consecutivo em que a curva de infecção está em queda no Brasil.

Também neste sábado, a média móvel de diagnósticos de Covid-19 completa 37 dias em queda. Com média pouco acima de 14,5 mil novos casos diários nos últimos sete dias, a curva está 40% mais baixa do que há 14 dias. A curva de infecção está no ponto mais baixo desde 21 de maio.

Nas últimas 24 horas, o Brasil computou 12.386 novos diagnósticos positivos e 75 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 34.381.295 contaminados pelo vírus e 683.472 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos abaixo mostram a evolução diária das médias móveis no Brasil. Confira: