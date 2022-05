Média móvel de mortes por Covid-19 dispara e acende sinal de alerta

A despeito da inegável inflexão da pandemia de Covid-19 no país, os números voltaram a subir nas últimas semanas, o que acende um sinal de alerta para a população brasileira. Segundo levantamento feito por VEJA, com base nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil apresentou, neste sábado, 28, uma média móvel de 123,3 novas mortes: o índice mais alto desde 2 de maio. O número é 15,6% maior do que o registrado há duas semanas. De acordo com infectologistas, uma oscilação acima de 15% para cima indica que o patamar de risco da pandemia esteja alto.

A curva de novos diagnósticos de coronavírus também segue em alta. Neste sábado, o levantamento de VEJA registrou média móvel de 23.825,3 casos e variação de 35% na comparação com as duas semanas anteriores. Para especialistas, a causa disso pode ser o afrouxamento das medidas sanitárias de combate à disseminação do vírus no país. A maioria dos estados liberou (completamente ou parcialmente) a exigência do uso de máscaras de prevenção em locais abertos e fechados.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 24.239 novos diagnósticos positivos e 72 óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 30.945.384 contaminados pelo vírus e 666.391 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os estados:

