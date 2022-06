Média de testes positivos de Covid passa de 38% para 42% em uma semana

A média semanal de testes com resultados positivos para o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, passou de 38,04% no período de 30 de maio a 5 de junho para 42,31%, entre os dias 6 e 12 de junho, de acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 13, pela rede de saúde integrada Dasa com base em 980 unidades do grupo em diferentes partes do país.

O aumento no período foi de quatro ponto percentuais, mas salta para oito pontos percentuais quando comparado aos dados da semana de 23 a 29 de maio, quando a média era de 34,42%.

De acordo com a pesquisa, o Distrito Federal teve o maior índice de resultados positivos na última semana, totalizando 51,85% ante 45,93% da semana anterior. Em São Paulo, o aumento foi de 37,87% para 41,66%. No Rio de Janeiro, o crescimento foi de 37,25% para 42,87%.

“A média de volume de testes realizados em todas as unidades do Brasil apresentou aumento de 12,6%, comparando as semanas de 30 de maio e 5 de junho à semana de 6 a 12 de junho”, informou, em nota, a Dasa.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

